2022 war geprägt von großen Kursverlusten. Diese Aktie ändert die Spielregeln: Im Jahr 2023 verspricht der Impfstoffhersteller Novavax Kurschancen von über 1000 Prozent! Von Jennifer Senninger

Biotech-Aktien zählten zu den Stars der Corona-Pandemie. Dank ihren Impfstoffen legten sie in atemberaubendem Tempo zu. Ein Profiteur: Novavax. Das Biotech-Unternehmen erzielte allein 2020 eine Rendite von über 2.700 Prozent. Mit Moderna und Pfizer/BioNTech zählt Novavax zu jenen drei Unternehmen, die bei den Impfstoffen eine Wirksamkeit von 90 Prozent erreicht haben. Damit gilt das Unternehmen als einer der wichtigsten Spieler dieses Bereichs.

2022 musste das Unternehmen allerdings ordentlich Federn lassen. Minus 88 Prozent liegt die Aktie seit Jahresanfang im Minus. Beim Tempo der Zulassungen blieb Novavax hinter der Konkurrenz zurück. Für das Jahr 2023 sehen Analysten jetzt aber deutliches Aufholpotenzial. HC Wainwright sieht mit einem Kursziel von 207 Dollar jetzt sogar rund 1.075 Prozent Kurschance.

Darum winkt bei Novavax über 1000 Prozent Kurspotenzial

Der Grund: Novavax Corona-Impfstoff wurde für Booster-Impfungen in mehreren Ländern zugelassen, 2023 hat er damit die Möglichkeit, zahlreiche Einheiten zu verkaufen. Da dieser im Gegensatz zu Modernas und BioNTechs Impfstoff nicht auf der mRNA-Technologie basiert, sondern ein proteinbasierter Impfstoff ist dessen Anwendung weit älter und bekannter ist, könnte er hier zum bevorzugten Impfstoff der Wahl werden. Ein weiterer Hoffnungsträger, der den Kurs beflügeln kann: Novavax Corona-Influenza-Kombi Impfung. Das Unternehmen berichtete kürzlich, dass der Kombi-Impfstoff in einer Phase-1/2-Studie bereits Antikörperreaktionen hervorrief und plant, bis Ende des Jahres mit der Phase-1-Studie zu starten. Ein weiterer vielversprechender Malaria-Impfstoff von Novavax befindet sich unterdessen in der Phase-2b-Studie.

Ganz nebenbei kann Novavax auf ein beträchtliches Barvermögen blicken. Im dritten Quartal hatte es 1,28 Milliarden Dollar an Zahlungsmittel. Genug Geld also, um weiter viel in Forschung und zukunftsträchtige Impfstoffe zu investieren. Es sei gesagt: Novavax ist noch nicht profitabel. Dennoch könnte man die Aktie nach ihrem Kursverlust nun als günstig bewerten, denn: Mit seinem Corona-Impfstoff generiert das Unternehmen bereits ordentliche Einnahmen. Und: Die Umsatzprognose des Analystenkonsens, der für das Geschäftsjahr 2022 1,98 Milliarden Dollar prognostiziert, übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung von 1,34 Milliarden Dollar.