Valneva hat zusammen mit Partner Pfizer eine Phase-3- Studie mit dem Borreliose- Impfstoff VLA15 begonnen. 6.000 Teilnehmer ab einem Alter von fünf Jahren werden entweder drei Grund- und eine Auffrischungsimpfung oder Placebo-Injektionen erhalten. Verläuft der Test erfolgreich, könnte 2025 die Zulassung beantragt werden.

VLA15 ist aktuell weltweit der einzige Impfstoffkandidat gegen Borreliose in der klinischen Prüfung. Da die von Zecken übertragbare Infektion weit verbreitet und nicht ungefährlich ist, könnten Valneva und Pfizer im Erfolgsfall mit Jahresumsätzen von über einer Milliarde Dollar rechnen. Valneva erhält von Pfizer eine Meilensteinzahlung in Höhe von 25 Millionen Dollar zu Beginn der Studie.

Der Valneva-Aktienkurs legte nach Veröffentlichung der Meldung zu. Im Gegensatz zu Novavax (siehe Investor-Info) treibt das Unternehmen neben der nicht optimal verlaufenen Covid-Impfstoffentwicklung auch weitere vielversprechende Projekte voran.

Pfizer-Chef Albert Bourla erklärte kürzlich, der Konzern werde "groß" ins M & A-Geschäft einsteigen - und er hat nicht gelogen. Für 5,4 Milliarden Dollar übernimmt Pfizer das Biotech-Unternehmen Global Blood Therapeutics. Damit sichert sich der Pharmariese den Zugriff auf ein bereits zugelassenes Medikament gegen Sichelzellenanämie, das mit Pfizers Marketingpower zum Blockbuster werden soll.

Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Mehrheitsinhaber der alleinigen Gesellschafterin der Finanzen Verlag GmbH, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Biontech, Curevac, GlaxoSmithKline, Novavax, Pfizer, Valneva.



Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Biontech.

INVESTOR-INFO

Novavax

Einbruch

Der Aktienkurs brach am Dienstag um rund ein Drittel ein, nachdem Novavax die Prognose für das Gesamtjahr um mehr als die Hälfte reduzierte. Statt fünf erwartet das Unternehmen nunmehr nur noch 2,3 Milliarden Dollar Einnahmen mit seinem Covid-19-Impfstoff. Warum auch Analysten den Umsatz bis jetzt viel zu hoch ansetzten, bleibt rätselhaft. Nachdem Novavax schon in Europa kaum verimpft wurde, wäre eine hohe Nachfrage in den USA sehr überraschend gewesen. Das Unternehmen sollte sich auf sein Influenza- und die nächste Generation des Covid-Vakzins konzentrieren, denn die Technologie ist gut, die Umsetzung aber bisher katastrophal.

BB Biotech

Aufschwung

Wie der gesamte Sektor konnte auch die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft in den vergangenen Tagen deutlich zulegen. Neben Moderna hält BB Biotech beispielsweise auch Alnylam, die vor wenigen Tagen positive Studienergebnisse mit einem Medikament gegen eine spezielle Form des Herzversagens meldeten. Das könnte die Zahl der behandelbaren Patienten deutlich ausweiten. Alnylam entwickelt Medikamente auf RNA-Basis, mit denen gezielt Gene stummgeschaltet werden können. Die BB-Biotech-Aktie eignet sich gut für Anleger, die am Biotech-Sektor interessiert sind, aber nicht selbst auf Einzelwerte setzen wollen.