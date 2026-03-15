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Palo Alto Networks

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WKN A1JZ0Q
ISIN US6974351057
Börse -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 13,81 11,42 9,22 8,03 6,89
    Nettogewinn (Mrd) 3,45 2,89 1,13 2,58 0,44
    Gewinn/Aktie 1,95 1,36 1,71 8,07 1,45
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 80,44 85,81 101,52 20,12 86,19
    KUV 20,11 21,73 12,35 13,15 11,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die PALO ALTO NETWORKS INC. vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren.

    Offizielle Webseite: https://www.paloaltonetworks.com

    Aktionärsverteilung