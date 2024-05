Ob Krieg oder Inflation: Mit einigen Aktien gehören Sie auch in Krisenzeiten zu den Gewinnern und sind für die Zukunft stabil aufgestellt. Wir verraten Ihnen, auf was es dabei ankommt.

Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie Inflation und das Warten auf die Zinswende haben Anleger in den letzten Monaten mehr als verunsichert. Vor allem wer langfristig sein Geld anlegen möchte, steht vor der Frage, welche Aktien in solch turbulenten Zeiten noch ein gewissen Maß an Stabilität bieten.

Dabei gibt es durchaus Titel, die ungerührt von Krisen zu jeder Zeit für Anleger eine Überlegung wert sind oder von den Krisen sogar profitieren. Insgesamt 18 dieser Werte finden Sie im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE. Der Index bietet eine breite Auswahl an Unternehmen mit einer soliden Geschäftsgrundlage und konnte innerhalb von einem Jahr schon fast 20 Prozent zulegen.

Von Rohstoffproduzenten bis Energieunternehmen

Der Index umfasst dabei unter anderem Unternehmen aus der Rohstoffbranche wie Cameco und Rio Tinto, aber auch Spezialisten für die Inbetriebnahme und Wartung von Offshore-Windkraftanlagen wie Ørsted aus Dänemark.

Der Einsatz und Ausbau von regenerativen Energien wird durch den Klimawandel ein immer größeres Thema - auch in Deutschland. Dort hat Ørsted die aktuell leistungsstärkste Windturbine in der Nordsee installiert und Anfang Mai den ersten Windstrom in das Übertragungsnetz eingespeist.

Die Gewinner der Aufrüstung

Zumindest in den kommenden Jahren dürften auch Konzerne aus den Bereichen Verteidigung und IT-Sicherheit für Anleger stabile Investments sein. Allein Rheinmetall konnte unter anderem durch den Krieg in der Ukraine neue Allzeithochs markieren. Seit Jahresanfang ist die Aktie um die 80 Prozent gestiegen.

Im Bereich der Cyber-Security ist Palo Alto Networks im Index enthalten. Die Branche befindet sich insgesamt im Wachstum, Palo Alto konnte auf Basis des US-Dollar in drei Jahren mehr als 300 Prozent zulegen.

Auch KI ein Thema im Index

Mit Microsoft ist auch ein großer Player aus der Technik- und KI-Branche vertreten. Die Amerikaner haben über Jahrzehnte bewiesen, dass sie sich durch zahlreiche Innovationen immer wieder neu erfinden können und bei aktuellen Trends wie KI eine führende Rolle einnehmen. Nicht umsonst ist Microsoft daher eines der wertvollsten Unternehmen überhaupt und für Anleger ein stabiles Investment.

Lesen Sie auch: J.P. Morgan optimistisch: Mit Aktien aus diesen Sektoren können Anleger den Markt schlagen

Oder: Der blaue Riese liefert überraschende Quartalszahlen: Allianz-Aktie jetzt kaufen oder verkaufen?