Jetzt kaufen und für die nächsten zehn Jahre profitieren: Das sind die neuen Wachstumsaktien, die Anleger in ihrem Depot haben sollten.

Anleger stehen aktuell vor einer herausfordernden Zeit. Die Börsen reagieren beinahe täglich auf neue Ereignisse, die die Märkte in Bewegung versetzen. Da wäre es verlockend, Aktien im Depot zu haben, die man jetzt kaufen kann und die sich in den nächsten zehn Jahren von selbst entwickeln – ein beruhigendes Gefühl für Investoren.

Aktien, bei denen dieser langfristige Erfolg wahrscheinlich ist, zeichnen sich durch stabile Geschäftsmodelle und ein solides Zahlenwerk aus. Anleger suchen nicht nur nach Sicherheit, sondern streben idealerweise auch noch nach Gewinn. Und tatsächlich gibt es einige Kandidaten, die beides bieten können.

Die neuen besten Wachstumsaktien für das nächste Jahrzehnt, die Sie jetzt kaufen sollten

Das Finanzportal "US News" hat sich dieser Aufgabe angenommen und die besten Wachstumsaktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können, um sie für die nächsten zehn Jahre zu halten.

Es handelt sich um bekannte Large-Cap-Aktien, die laut Experten auch im kommenden Jahrzehnt weiterhin Erfolg versprechen. Diese Unternehmen sind etablierte Marktführer, groß in ihrer Branche und haben in der Vergangenheit herausragende Leistungen gezeigt. Das Beste daran: Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern teilweise auch noch viel Potenzial für zukünftige Kursgewinne.

Aktie Kursziel in US-Dollar Kurschance in Prozent Apple 244 -1,75 Coscto Wholesale 1.066 11 DaVita 157 7 MercadoLibre 38 Microsoft 502 15 Netflix 862 -3 Palo Alto Networks 212 12 SoFi Technologies 11,46 -25 Tesla 287 -35

