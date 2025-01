Schon jetzt wissen, welche Aktie im neuen Jahr am stärksten zulegen wird? Bei dieser berühmten Tech-Aktie stehen die Chancen besonders gut.

Neues Jahr, neues Glück: Hätte man 2024 nur vorhersehen können, welche Aktien am meisten steigen, hätte das manchen Anleger reich gemacht. Der KI-Gigant Nvidia etwa legte gut 200 Prozent zu. Noch beeindruckender: Der Datenspezialist Palantir hat sogar über dreihundert Prozent geschafft.

Doch können diese Aktien ihr gigantisches Wachstum auch 2025 fortsetzen? Es erscheint fast unmöglich – und doch gelang es ihnen 2024 nach einem ebenso starken Jahr 2023. Denn das Thema künstliche Intelligenz (KI) läuft sich gerade erst warm. Experten erwarten, dass sich ihr Potenzial in den kommenden Jahren immer weiter entfaltet.

Natürlich sind auf diesem Weg auch kleinere Rückschläge möglich. Es könnte dauern, bis sich die Potenziale der KI vollständig in den Geschäftszahlen niederschlagen und Investitionen auszahlen. Dennoch haben wir uns gefragt: Welche Aktie hat auch 2025 das Zeug, im Technologiesektor herauszustechen?

Tech-Gewinner 2025? Diese Aktie könnte besonders profitieren

Klar ist: Niemand kann in die Zukunft sehen. Sich ihr jedoch mit verschiedenen Ansätzen anzunähern, ist durchaus möglich. Es gibt zahlreiche Methoden, solche Einschätzungen zu treffen. Für unsere Analyse haben wir uns für eine eher unkonventionelle Herangehensweise entschieden – und eine künstliche Intelligenz befragt.

Warum das? Eine KI verfügt über eine enorme Datenbasis und kann dadurch eine Vielzahl von Informationen in ihre Analysen einbeziehen. Für unser Experiment wandten wir uns an die wohl bekannteste KI: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Genutzt wurde die Premium-Version GPT-4o.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Antworten teilweise gekürzt, der Sinn jedoch bleibt vollständig erhalten.

Wir fragten die KI daher ganz direkt: Welche Tech-Aktie könnte 2025 am meisten?

ChatGPT: Die Prognose, welche Tech-Aktie im Jahr 2025 den größten Anstieg verzeichnen wird, ist mit Unsicherheiten behaftet. Dennoch identifizieren aktuelle Analysen und Expertenmeinungen mehrere Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial:

1. Palantir Technologies: Palantir hat 2024 eine beeindruckende Performance gezeigt, mit einem Aktienanstieg von 300%. Analysten erwarten für 2025 ein Umsatzwachstum von etwa 26%. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Aktie derzeit möglicherweise überbewertet ist.

2. Take-Two Interactive Software: Als Entwickler der "Grand Theft Auto"-Reihe könnte Take-Two von der erwarteten Veröffentlichung von "Grand Theft Auto VI" profitieren. Analysten prognostizieren für 2025 ein signifikantes Umsatz- und Gewinnwachstum.

3. CrowdStrike Holdings und Palo Alto Networks: Beide Unternehmen sind führend im Bereich Cybersicherheit. Angesichts der steigenden Bedeutung von IT-Sicherheit wird für 2025 ein solides Umsatzwachstum erwartet.

4. NVIDIA: NVIDIA hat in den letzten Jahren stark vom KI-Boom profitiert. Obwohl die Aktie bereits hohe Gewinne verzeichnet hat, sehen einige Experten weiterhin Potenzial, insbesondere durch die fortschreitende Entwicklung im KI-Bereich.

5. Symrise: Der deutsche Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen profitiert von Trends wie Gesundheit und Wellness. Die Berenberg Bank identifiziert Symrise als Aktie mit hohem Wachstumspotenzial bis 2030.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch entscheiden müsste, würde ich NVIDIA wählen. Hier ist die Begründung:

1. Starke Marktposition in Schlüsseltechnologien: NVIDIA ist führend bei Grafikprozessoren und hat sich als zentraler Akteur in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Cloud-Computing etabliert. Der Bedarf an KI-Lösungen und Rechenleistung wächst rasant.

2. Megatrend Künstliche Intelligenz: NVIDIA profitiert direkt vom KI-Boom. Mit der steigenden Nutzung von KI in verschiedenen Branchen (Automobil, Gesundheitswesen, Gaming, Cloud) wird die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips weiter steigen.

3. Innovationspipeline: Das Unternehmen bringt regelmäßig neue Produkte auf den Markt, die nicht nur ihre bestehenden Stärken ausbauen, sondern auch neue Märkte erschließen könnten.

4. Track Record: NVIDIA hat in den letzten Jahren beeindruckende Wachstumsraten gezeigt und bewiesen, dass es in einem kompetitiven Umfeld führend bleibt.

