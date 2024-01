2023 stiegen einige Tech-Aktien bereits deutlich – doch war es das etwa schon? Ein bekannter Analyst ist jetzt erst recht optimistisch und sieht Tech-Aktien zweistellig steigen. Was dahintersteckt und welche Favoriten er dabei empfiehlt

2023 lief es für Tech-Werte richtig rund. Der Nasdaq 100 konnte über 50 Prozent zulegen und vor allem die großen Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Tesla trieben die Indizes nach vorne. Das Thema künstliche Intelligenz (KI) war in aller Munde und weckte jäh wieder die Begeisterung für die Technologiewerte.

Viele Anleger befürchten allerdings, dass nun bereits einiges an Begeisterung bereits eingepreist ist und 2024 erst mal wieder auf die Bremse getreten wird. Doch ist das wirklich so? Überhaupt nicht, geht es nach dem bekannten Tech-Analysten Dan Ives von Wedbush. Laut ihm könnten Tech-Aktien dieses Jahr nochmal über 25 Prozent steigen. Er sieht 2024 als das „Jahr der KI“, die Nachfrage nach der Technologie werde größer und er nennt sogar konkrete Werte, auf die Sie nun setzen sollten.

Darum starten Tech-Werte laut diesem Analysten 2024 nochmal richtig durch

So berichtete „Business Insider“, dass Ives gleich zu Beginn des Jahres in einer Mitteilung an die Kunden erklärte: „Mit Blick auf das Jahr 2024 erwarten die Börse und die Tech-Welt, dass das "Jahr der KI" Gestalt annimmt und unserer Meinung nach die Tech-Aktien in die Höhe treibt". Und weiter: „Unserer Meinung nach hat der neue Tech-Bullenmarkt jetzt begonnen, und die Tech-Aktien sind für ein starkes Jahr 2024 gerüstet, angeführt von Big Tech, Software und dem gesamten Chipsektor, da die KI-Ausgabenflutwelle die Ufer des breiteren Tech-Sektors erreicht", so Ives. „Wir glauben, dass der Rest des Tech-Sektors sich nun der Magnificent 7 Party anschließt und bis 2024 von der KI profitiert."

Auch führt Ives an, dass immer mehr Unternehmen ihre Ausgaben für Anwendungen von künstlicher Intelligenz erhöhen. Davon profitieren vor allem Microsoft und Alphabet und Ives hebt Microsoft mit seinem neuen Produkt Copilot hervor. Hier integriert der Tech-Gigant eine künstliche Intelligenz in seine Cloud-Plattform Azure und weitere Microsoft-Dienste wie Office 365.

Auf diese Aktien sollten Anleger bei der neuen Tech-Rallye laut Top-Analyst setzen

„Ein Schlüsselthema unserer jüngsten Checks zum Quartalsende im Dezember war, dass die KI-Monetarisierung begonnen hat, sich positiv auf den Technologiesektor auszuwirken. Nvidia, Microsoft, Google, Datadog und Palantir zeigen alle, dass sich die KI-Anwendungsfälle in der Unternehmens- und Verbraucherlandschaft vervielfachen", schrieb Ives außerdem. Dieser KI-Rückenwind werde sich auf den gesamten Technologiesektor ausbreiten. Die Folge: Der Nasdaq soll noch vor dem Jahresende ein neues Allzeithoch erreichen.

„Auch, wenn wir in den kommenden Monaten angesichts der Maulkorbpolitik der US-Notenbank Fed und anderer Makrofaktoren ein Auf und Ab sehen können, glauben wir, dass Tech-Aktien im Jahr 2024 um 25 % steigen werden, wobei ein NASDAQ-Stand von 20.000 unser Bullen-Szenario ist, da die Börse immer noch deutlich unterschätzt, wie schnell sich dieser KI-Monetarisierungszyklus bei den Unternehmen in diesem Bereich vollzieht", so Ives. Aktuell steht der Nasdaq 100 bei 16.649 Punkten.

Und auf welche Aktien sollte man dabei setzen? Wie Business Insider berichtet, nennt er als Favoriten für 2024 Apple, Microsoft, Alphabet, Palo Alto Networks, Palantir, Zscaler, Cyber-Ark, Crowdstrike und MongoDB.

Sie wollen sich nicht für nur einen Kandidaten entscheiden? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten KI-Index von BÖRSE ONLINE

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Palantir Technologies.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.