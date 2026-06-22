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Robinhood

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WKN A3CVQC
ISIN US7707001027
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,47 5,15 4,47 2,95 1,87
    Nettogewinn (Mrd) 2,58 2,13 1,88 1,41 -0,54
    Gewinn/Aktie 2,70 2,07 2,12 1,60 -0,61
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 28,06 34,54 53,35 23,29 -
    KUV 11,05 14,01 19,31 9,64 5,09

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Robinhood Markets, Inc. betreibt moderne Finanzdienstleistungsplattformen für alle, unabhängig von ihrem Vermögen, ihrem Einkommen oder ihrem Hintergrund. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, Investitionen an den Kapitalmärkten für Millionen von Menschen zugänglich zu machen. Über die unternehmenseigenen Plattformen können Kunden provisionsfrei in US-börsennotierte Aktien und börsengehandelte ETF sowie in damit verbundene Optionen und ADR investieren. Über Leihgeschäfte mit voll bezahlten Wertpapieren können Kunden passive Erträge aus ihrem Aktienportfolio erzielen, sobald sie Robinhood die Erlaubnis erteilt haben, alle voll bezahlten Aktien in ihrem Portfolio zu verleihen. Individuelle Rentenkonten runden das Angebot ab. Das Cash-Sweep-Programm bietet Brokerage-Kunden einen zusätzlichen Mehrwert, indem sie Zinsen auf nicht investierte Brokerage-Bargelder verdienen können, die an Partnerbanken von Robinhood weitergeleitet werden.

    Offizielle Webseite: https://investors.robinhood.com/

    Aktionärsverteilung