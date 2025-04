Auch von umfangreichen US-Zöllen lässt sich Star-Investorin Cathie Wood nicht abschrecken. Überraschend schlug Sie am Mittwoch und Donnerstag bei zwei Aktien zu.



Die von Donald Trump ausgerufenen US-Zölle haben seit Donnerstag zu massiven Abverkäufen an den weltweiten US-Börsen geführt. Jetzt sein Geld in Aktien zu stecken, darauf haben gerade nur wenige Anleger Lust. Star-Investorin Cathie Wood tickt da etwas anders. Ein neues Handelsupdate ihrer Firma ARK Invest offenbart, dass die Finanzexpertin neben einigen Verkäufen auch bei zwei Aktien zugeschlagen hat.



Cathie Wood investiert gleich zweimal in diese Aktien

Laut Handelsupdate fügte Wood ihrem Flaggschiff, dem ARK Innovation ETF, am Mittwoch fast 7000 Robinhood-Aktien im Wert von fast 300.000 US-Dollar hinzu. Außerdem kaufte Wood mehr als 2600 Anteile des Tech-Unternehmens GitLab für ungefähr 130.000 US-Dollar. Am Donnerstag legte die Investorin dann sogar bei beiden Papieren nach. Über 36.000 Robinhood-Aktien mit einem Gesamtwert von etwa 1,4 Millionen US-Dollar rundeten den Einkauf ab. Bei GitLab beliefen sich die Zukäufe auf fast 30.000 Aktien.

Beide Papiere passen dabei gut in das Beuteschema von Wood, die häufig vor allem auf Aktien mit Comeback-Charakter oder einer starken Unterbewertung setzt. Und Robinhood als auch GitLab hatten zuletzt mit Abverkäufen zu kämpfen. Die Zölle dürften da weniger Schaden anrichten als bei anderen Papieren.



Diese Aktien hat Cathie Wood verkauft

Wie weiter oben im Text schon geschrieben hat Cathie Wood aber am Mittwoch und Donnerstag auch einige Aktien abgestoßen. Zu den Verkaufs-Kandidaten gehörten Prime Medicine, Repare Therapeutics, UiPath. Anleger sollten bei den Aktientipps der Investorin aber vorsichtig sein, denn in der jüngsten Vergangenheit überzeugten die ARK Fonds in Sachen Performance nicht wirklich.



