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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

SES

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WKN 914993
ISIN LU0088087324
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,42 3,41 2,63 2,09 4,78
    Nettogewinn (Mrd) -0,11 -0,15 -0,09 0,03 -0,90
    Gewinn/Aktie -0,22 -0,37 -0,16 - -1,28
    Dividende/Aktie 0,51 0,50 0,25 0,50 0,70
    Rendite (%) 8,78 8,71 4,55 16,29 11,75
    KGV - - - - -
    KUV 0,70 0,69 0,77 - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    SES bezeichnet sich selbst als den weltweit führenden Satelliten-Betreiber und bietet zuverlässige und sichere Satellitenkommunikationslösungen für Sender, Telekommunikation und private Unternehmen sowie öffentliche Kunden aus aller Welt. SES besitzt und betreibt eine Flotte von 63 geostationären Satelliten (Stand: Jahresende 2017), die durch ein Netz von Teleports und Büros rund um den Globus ergänzt werden. Diese weitreichende Infrastruktur ermöglicht es den Kunden von SES, 99 Prozent der Weltbevölkerung zu erreichen. Die beiden Kerngeschäftsfelder sind SES Video und SES Networks. SES Video deckt die gesamte Video-Wertschöpfungskette mit einer umfassenden Palette von Distributionslösungen über Satelliten-, terrestrische und IP-Netzwerke ab. Unsere Satelliten bedienen mehr als 7.700 Kanäle für mehr als eine Milliarde Menschen in 351 Millionen Haushalten. SES Networks bietet Managed Data Services von einem satellitengestützten System, das die globale Konnektivität für alle ermöglicht.

    Offizielle Webseite: https://www.ses.com

    Aktionärsverteilung