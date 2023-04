Telekom-Aktien wie Deutsche Telekom, Nokia oder AT&T bieten oft hohe Cashflows und somit hohe Dividenden. Wir haben aber zusätzlich Aktien gefunden, die ein niedriges KGV zugleich aufweisen. Auf welche Dividendenaktien mit bis zu 9 Prozent Dividendenrendite Anleger jetzt setzen können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Dividendenrenditen von fast 15 Prozent und KGVs von unter 7,0: Die europäischen und amerikanischen Telekommunikationsunternehmen bieten aktuell sehr günstige Bewertungen und können Anleger massive Dividenden bringen. Um welche Aktien es sich handelt und welche beiden Werte zu den Favoriten der Redaktion zählen.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs - Die besten Telekom-Aktien

Wir haben die besten Telekom-Aktien aus dem Stoxx Europe 600 und dem S&P 500 herausgesucht und nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sortiert. Und an der Spitze steht die Aktie von AT&T. Die Amerikaner haben das niedrigsten KGV mit einem Wert von 7,6 für 2024. Zeitgleich bietet die AT&T Aktie eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent.

Dahinter folgt mit BT Group ein britisches Unternehmen, welches neben dem Geschäft mit Privatkunden auch ganze Netze betreibt. Die BT Group Aktie weist neben einem KGV von 7,7 eine ansehnliche Dividendenrendite von 5,44 Prozent auf.

Und auf dem dritten Rang landete das schwedische Unternehmen Ericsson. Es ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Ericsson-Aktie ist mit einem KGV von 8,3 etwas teurer als die ersten beiden Aktien und zahlt mit einer immer noch guten Dividende von 4,59 Prozent etwas weniger.

Doch auch diese Telekom-Aktien sind noch sehr spannend:

Deutsche Telekom, Vodafone und Verizon mit hohen Dividenden und niedrigem KGV

Am 05. April hält die Deutsche Telekom ihre Hauptversammlung ab. Wer die Dividende in Höhe von 70 Cent je Aktie - macht eine aktuelle Dividendenrendite von 3,14 Prozent - kassieren möchte, braucht die Aktie mit einem KGV von 11,8 an diesem Tag im Depot. Insgesamt ist die Deutsche Telekom nicht die günstigste Telekom-Aktie, aber sicherlich eine der aktuell angesagtesten. Anleger können weiter einsteigen, halten aber etwas Cash zum Nachkaufen bei Kursrücksetzern bereit.

Ebenfalls attraktiv ist die Dividende bei Vodafone. Aktuell bieten die Briten 8,87 Prozent Dividendenrendite bei einem KGV von 10,7. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Vodafone-Aktie mit einem Kursziel von 1,50 Euro.

Und außerdem erscheint die Bewertung des US-Giganten Verizon attraktiv. Die Amerikaner bieten momentan eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent bei einem KGV von 8,3. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Verizon-Aktie mit einem Kursziel von 60 Euro.

