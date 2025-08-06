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Shopify

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WKN A14TJP
ISIN CA82509L1076
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,33 14,80 11,56 8,88 7,06
    Nettogewinn (Mrd) 3,02 2,36 1,23 2,02 0,13
    Gewinn/Aktie 2,01 0,78 0,95 1,57 0,10
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 50,18 63,41 169,49 67,70 777,77
    KUV 8,27 10,13 17,03 14,52 13,30

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Shopify Inc. repräsentiert eine global agierende Unternehmensgruppe, die eine grundlegende Internetinfrastruktur für den Handel bereitstellt. Darüber hinaus werden Tools für die Gründung, Skalierung, Vermarktung und den Betrieb von Unternehmen jeder Größe angeboten. In einer Zeit, in der soziale Medien, Cloud-Computing, mobile Geräte, Augmented Reality, künstliche Intelligenz und Datenanalyse neue Möglichkeiten für den Handel schaffen, bietet Shopify Händlern einen Mehrwert durch die Nutzung einer Mehrkanal-Benutzeroberfläche, einer integrierten Back-End-Lösung und eine Infrastruktur für datenbasierte Entscheidungen. Shopify ermöglicht den Händlern zudem, ihre eigenen Marken zu platzieren, mobile Technologien zu nutzen, international zu verkaufen und mit einer flexiblen Infrastruktur massive Traffic-Spitzen zu bewältigen.

    Offizielle Webseite: https://www.shopify.com

    Aktionärsverteilung