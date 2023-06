Cathie Woods Aktien bringen oftmals ein hohes Risiko, aber auch ein hohes Wachstum mit sich. Vor allem diese Aktie, die kurz vor einem Kaufsignal steht, verspricht jetzt 772 Prozent Gewinnsteigerung. Ist hier ein Einstieg sinnvoll?

Nicht viele Aktien im Portfolio von Cathie Wood erwirtschaften Gewinne. Da überrascht es umso mehr, dass Shopify, als eine der größten Positionen im Portfolio der Fondsmanagerin, ein rasantes Gewinnwachstum hinlegen könnte.

Top Cathie Wood Aktie mit 772 Prozent Gewinnsteigerung

Denn Shopify hat in der Vergangenheit einiges verändert. Nachdem immer mehr der Logistikbereich, mit dem man einstmals Amazon attackieren wollte, zum Hemmschuh des Unternehmens wurde, hat man sich für eine neue Strategie entschieden. Shopify setzt jetzt nun rein auf Software.

Die Logistiksparte hingegen verkaufte man an das private Unternehmen Felxport und erhielt eine Beteiligung im Gegenzug.

Vor diesem Hintergrund dürften die Gewinne von Shopify nun wieder deutlich steigen, da das verlustbringende Versandgeschäft den Konzern verlassen hat. Konkret gehen Analysten hier von einer Gewinnsteigerung von 772 Prozent im Vergleich zu 2022 aus.

Cathie Wood Aktie kurz vor Einstiegszeitpunkt

Aber nicht nur das macht den Titel jetzt für Anleger interessant. Tatsächlich bahnt sich bei dem Chartbild des Titels nämlich noch ein möglicher Einstiegszeitpunkt an.

So setzt der Kurs seine Erholung nach den Herbst-Tiefs in 2022 fort und ist inzwischen wieder in der Nähe der 100-Tage-Linie angelangt. Sollte diese fallen, geht es zumindest bis zur Barriere von 80 US-Dollar nach oben.

Zudem meldet das Unternehmen am 25. Juli Quartalsergebnisse. Sollten diese besser ausfallen als erwartet, so ist der Weg bis auf 100 US-Dollar frei, was vom aktuellen Niveau einem Kurspotenzial von 58 Prozent entspricht.

Lohnt sich hier ein Investment in die Aktie?

Folglich kann sich hier ein Investment für chancenorientierte Anleger lohnen, wenn diese sich einen entsprechenden Horizont und einen Stopp für die Spekulation setzen.

Tatsächlich bleibt das Marktumfeld trotz der kürzlichen Rallye nämlich weitgehend negativ und könnte im späteren Verlauf des Jahres noch im ein oder anderen Abverkauf münden.

