Die Managerin des ARK-Fonds Cathie Wood hat wieder zugeschlagen und eine neue Aktie massiv übergewichten, während drei andere ihr aktiv gemanagtes Portfolio verlassen mussten.

Wilde Umschichtungen im Portfolio von Cathie Wood sind wahrlich keine Seltenheit. Die Managerin der ARK-ETFs ist inzwischen schon bekannt dafür sehr tradingfreudig zu sein. Nun hat sie erneut drei Aktien verkauft und eine andere deutlich zugekauft. Doch was sind die Beweggründe dahinter? Und was ist das aktuelle Narrativ hinter den Aktien?

Diese Aktien hat Cathie Wood verkauft

Für insgesamt 18,6 Millionen US-Dollar warf Wood Aktien von Roku, Nvidia und Exact Sciences auf den Markt. Doch was könnte der Grund für einen Verkauf sein?

Roku

Als Erstes verkaufte die Fondsmanager Anteile von Roku, der drittgrößten Holding in den Ark Portfolios. Der TV-Streaming-Anbieter wurde zwar 2022 heftig verprügelt, hat sich seit den Tiefs aber schon fast wieder verdoppelt. Vermutlich sind Gewinnmitnahmen oder eine Reallokation des Wertes Grund für den Verkauf

Nvidia

Nvidia ist der führende Player im Halbleitermarkt und hat vor allem durch das Thema AI eine Menge Hype erfahren. Nach einer erstaunlichen Rallye seit Jahresanfang überrascht es deswegen auch nicht, wenn hier Positionen gekürzt werden. Gerade durch die Hybris um das Thema “Nvidia: Der Schaufelhersteller für die künstliche Intelligenz” könnte die Aktie, selbst für die Verhältnisse von Cathie Wood, überkauft sein.

Exact Sciences

Der dritte Verkauf war das 10 Milliarden US-Dollar schwere Biotechnologieunternehmen Exact Sciences. Konkret beschäftigt man sich hier mit Krebsdiagnostik, Labor- und Schnelltests. Auch hier dürfte eine Rallye der Grund sein, warum Cathie Wood einige Gewinne mitgenommen hat.

Diese Aktie hat die Fondsmanagerin gekauft

Allerdings stehen diese Verkäufe nicht im Vergleich zu dem massiven 35 Millionen US-Dollar Kauf, den Cathie Wood bei Shopify getätigt hat. Was könnte hier der Auslöser sein?

Shopify

Der Grund für den Kauf könnte vor allem in dem Nachholpotenzial liegen, welches die Aktie hat. Während andere Techaktien seit Anfang des Jahres in die Höhe schossen, hat Shopify sich eher wenig bewegt. Dazu kommt die scharfe Abstrafung des Marktes in 2022, als E-Commerce vom Trendthema zum No-Go wurde.

Lesen Sie auch: Diese vier Aktien schmeißt The-Big-Short-Investor Michael Burry aus dem Depot