Cathie Wood scheint für bestimmte Kandidaten derzeit besonders bullisch: Denn mehrfach schlug die berühmte Investorin im Mai immer und immer wieder bei fünf Aktien zu, die nun besonders hohe Kurschancen bieten.

Auf welche Aktien diese Investorin setzt, beobachtet die Wall Street genau. Denn Cathie Wood (68) ist eine der berühmtesten Investorinnen der Welt. Mit ihrer Firma ARK Invest managt sie mehrere aktiv verwaltete ETFs. Der Fokus liegt dabei auf disruptiver Innovation: Also auf Unternehmen, die vor allem zukünftig ihr Potenzial noch enorm entfalten könnten.

Das macht ihre Investitionen häufig besonders riskant und Wood musste schon häufig schwere Verluste hinnehmen. Doch wenn sich jemand mit Innovation und Zukunft auskennt, dann sind es Cathie Wood und ihr Team. Kaum ein anderes Investmenthaus forscht bei den Zukunftsmöglichkeiten von Unternehmen so genau wie ARK Invest. Anleger, die also wirklich von Anfang an bei einer revolutionären Innovation dabei sein wollen und wie Wood von dem entsprechenden Unternehmen überzeugt sind, können sich bei Woods Portfolios stets informieren, auf welche Aktien es die Investorin derzeit abgesehen hat.

Häufig im Fokus: Der Flaggschiff ETF der Firma, der ARK Innovation ETF, der seit Kurzem auch für Anleger in Europa handelbar ist.

Sie sind davon fasziniert, wie die Superreichen an der Börse investieren? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen einiger bekannter Milliardäre wie etwa Warren Buffett setzt

Auf diese fünf Aktien mit hoher Kurschance setzte Cathie Wood mehrfach im Mai – das denken die Analysten

Bestimmte Aktien scheinen es Cathie Wood im Mai nun besonders angetan zu haben. Denn bei fünf Kandidaten schlug sie im Mai immer und immer wieder zu für ihren Flaggschiff ETF. Teilweise stockt sie die Positionen bereits seit Jahresanfang kontinuierlich auf.

Das Besondere: Sie bieten Kurschancen von bis zu 188 Prozent und auch der Analysten-Konsens rät bei vielen dieser Aktien mehrheitlich zum Kauf. Und um diese Kandidaten handelt es sich.

So Schlug Wood im Mai bereits rund fünf Mal bei Intellia Therapeutics zu, bei CRISPR drei Mal, bei Roblox sechs Mal, bei Shopify zwei Mal und bei Veracyte zwei Mal.

Intellia Therapeutics bietet laut Bloomberg mit einem durchschnittlichen Kursziel von 72 US-Dollar 188 Prozent Kurschance, CRISPR mit 85 US-Dollar 54 Prozent, Roblox mit 41 US-Dollar 25 US-Dollar, Shopify mit 76 US-Dollar 34 Prozent und Veracyte mit einem durchschnittlichen Kursziel von 30 US-Dollar 43 Prozent Kurschance. Das Besondere: Nicht nur bieten diese Aktien hohe Kurschancen, sondern auch die Mehrheit der Analysten spricht sich für einen Kauf dieser Aktien aus.

Lesen Sie auch: Fondsmanager verrät: Das ist die Situation bei den Zinsen + spannende Beimischung zum MSCI World

Oder: Zu günstig zum Ignorieren: Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger im Juni noch sichern

Bloomberg-Datenbank So bewertet der Analysten-Konsens Cathie Woods Aktien-Picks

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics.