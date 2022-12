Im Jahr 2022 sind Cloud-Computing-Aktien um bis zu 50 Prozent abgestürzt. Ein Branchen-Experte sagt nun, warum er diesen Aktien ein Comeback zutraut. Auf welche Themen-ETFs Anleger hier setzen können. Von Ralf Ferken



Bis zu 50 Prozent Miese

Das Jahr 2022 lief nicht gut für Tech-Aktien. Das zeigen vor allem Themen-ETFs für Cloud-Computing-Aktien.



So hat der HANetf HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight ETF seit Anfang 2022 über 30 Prozent verloren.



Noch härter traf es den WisdomTree Cloud Computing ETF, der sogar um fast 50 Prozent eingebrochen ist.



21 Prozent Wachstum bei Cloud-Diensten

Anthony Ginsberg, Managing Director von Ginsglobal Index Funds, glaubt jedoch an die Zukunft von Tech-Aktien. Seine Begründung: Die US-Inflation habe ihren Höhepunkt überschritten, so dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht mehr so schnell erhöhen müsse.



Zwar würden sich die Aussichten für die Weltwirtschaft eintrüben, so Ginsberg. Der Bereich Cloud-Computing werde aber weiterhin stark wachsen.



So dürften die weltweiten Ausgaben für Cloud-Dienste im Jahr 2023 voraussichtlich fast 600 Milliarden US-Dollar betragen. Gegenüber dem Jahr 2022 wäre das ein Plus von 20,7 Prozent, wie das Marktforschungsunternehmen Gartner jüngst prognostizierte.



JPMorgan, Wells Fargo und Co entdecken die Cloud

Ginsberg verweist hier unter anderem auf regulierte Branchen wie Banken, Versicherungen und Gesundheit. „Aktuell finden bei ihnen nur 25 Prozent der Datenverarbeitung in der Cloud statt“, sagt Ginsberg. „Vor diesem Hintergrund sehen wir immenses Wachstumspotenzial.“



Daher würden Unternehmen wie die HCA Hospital Group, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley oder die Nasdaq-Gruppe die Cloud zunehmend für sich entdecken.



Zwei unterschiedliche Themen-ETFs

Anleger können derzeit ein halbes Dutzend Themen-ETFs kaufen, die das Thema Cloud Computing abdecken. Mit dem HANetf HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight ETF investieren Anleger in 75 Aktien, die im Januar und Juli jeweils wieder mit 1,33 Prozent gleich gewichtet werden.



Momentan sind Extreme Networks (2,9 %), Nutanix (2,6 %) und die Digital China Group (2,4 %) die größten ETF-Einzelwerte. 84 Prozent der ETF-Titel haben ihren Hauptsitz in den USA, 8 Prozent in China.



Der WisdomTree Cloud Computing ETF setzt ebenfalls auf 75 Aktien, die zu 93 Prozent aus den USA stammen. Am höchsten gewichtet hat er derzeit Wix (2,1 %), Clearwater Analytics (2,0 %) und Shopify (1,9 %).



