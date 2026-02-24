Unternehmensprofil

TeamViewer betreibt eine führende globale Kommunikationsplattform. Durch seine proprietären Softwarelösungen kann eine Vielzahl von Computern, mobilen Geräten und IoT-Geräten verbunden werden. Die Plattform ist Cloud-nativ, sehr sicher und hoch skalierbar. Die modulare Architektur ermöglicht es TeamViewer, neue Funktionen und Produkte schnell und effizient zu entwickeln. Durch den kostenlosen Vertrieb für den privaten Gebrauch verfügt TeamViewer über eine sehr große installierte Basis. Die Software wurde auf mehr als zwei Milliarden Geräten aktiviert. Im kommerziellen Bereich wird die Software von mehr als 460.000 zahlenden Abonnenten in rund 180 Ländern für eine Vielzahl von Anwendungsfällen genutzt, die von der Bereitstellung von IT-Fernunterstützung bis hin zur Fernsteuerung und -überwachung komplexer Maschinen und Anlagen reichen.

Offizielle Webseite: https://www.teamviewer.com