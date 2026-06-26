Tonies
Aktuelle Nachrichten zu Tonies
dpa-AFX News zu Tonies
EQS-News: tonies stellt Toniebox Lite vor: das weltweit beliebte Audio-Ökosystem für Kinder wächst (deutsch)
EQS-News: Erster Capital Markets Day: tonies plant Umsatz bis 2030 zu verdoppeln und präsentiert Pläne für globale Expansion in den kommenden Jahren (deutsch)
EQS-News: tonies und BBC Studios bringen Bluey auf die Toniebox: interaktives Audio macht Familiengeschichten neu erlebbar (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|944,84
|780,58
|630,35
|480,55
|360,95
|Nettogewinn (Mio)
|68,43
|42,49
|13,11
|13,08
|-11,81
|Gewinn/Aktie
|0,58
|0,36
|0,11
|0,11
|-0,10
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|21,04
|33,70
|95,45
|66,73
|-
|KUV
|1,52
|1,83
|1,89
|1,74
|1,61
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die tonies SE ist auf dem Gebiet der digitalen Audiounterhaltung für Kinder aktiv. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht das bildschirmlose tonies Audio-Entertainment-System für Kinder ab 3 Jahren. Das System besteht aus dem Toniebox-Player und Audio-Figuren (Tonies), die mit der Wiedergabe von Audioinhalten beginnen, wenn sie mit der Toniebox gekoppelt werden. Die rund 300 Audio-Figuren beinhalten Hörbücher, Musik, Wissensvermittlung, Unterhaltung und eine digitale Audio-Bibliothek mit zusätzlichen Inhalten. Das Unternehmen ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, UK, Irland, Frankreich und den USA präsent. Entstanden ist die tonies SE durch Zusammenschluss der Boxine GmbH mit der 468 SPAC I SE, die am 18. März 2021 zum Zweck des Erwerbs eines operativen Unternehmens aus dem Technologiesektor mit Hauptgeschäftsbetrieb im Europäischen Wirtschaftsraum oder einem bestimmten anderen Land gegründet und später in den regulierten Markt der Frankfurter Börse eingeführt worden war.
Offizielle Webseite: https://www.tonies.com