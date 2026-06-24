Unternehmensprofil

United Internet bezeichnet sich als den führenden europäischen Internet-Spezialisten. Das Unternehmen seine Aktivitäten in die zwei Geschäftssegmente "Access" und "Applications". Das Segment "Access" fasst Schmalband-, Breitband- und Mobile-Access-Produkte einschließlich der damit verbundenen Anwendungen zusammen. Im Segment "Applications" wird das gleichnamige Geschäft betrieben, das durch Werbung bzw. Abonnenten finanziert wird. Der Konzern ist mit seinen Kerngesellschaften weltweit in mehr als zehn Ländern aktiv, betreut mehr als zehn Millionen Kunden und hat Zugriff auf zig-Millionen werbefinanzierte Free-Accounts.

Offizielle Webseite: https://www.united-internet.de