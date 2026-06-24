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United Internet

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WKN 508903
ISIN DE0005089031
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,53 6,34 6,12 6,33 6,21
    Nettogewinn (Mrd) 0,37 0,31 0,39 0,06 0,36
    Gewinn/Aktie 2,04 1,75 1,65 -0,28 1,35
    Dividende/Aktie 0,60 0,55 0,50 0,40 0,50
    Rendite (%) 2,48 2,26 1,81 2,56 2,18
    KGV 11,39 13,36 16,72 - 17,02
    KUV 0,64 0,65 0,78 0,43 0,71

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    United Internet bezeichnet sich als den führenden europäischen Internet-Spezialisten. Das Unternehmen seine Aktivitäten in die zwei Geschäftssegmente "Access" und "Applications". Das Segment "Access" fasst Schmalband-, Breitband- und Mobile-Access-Produkte einschließlich der damit verbundenen Anwendungen zusammen. Im Segment "Applications" wird das gleichnamige Geschäft betrieben, das durch Werbung bzw. Abonnenten finanziert wird. Der Konzern ist mit seinen Kerngesellschaften weltweit in mehr als zehn Ländern aktiv, betreut mehr als zehn Millionen Kunden und hat Zugriff auf zig-Millionen werbefinanzierte Free-Accounts.

    Offizielle Webseite: https://www.united-internet.de

    Aktionärsverteilung