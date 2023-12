Die Privatbank M.M. Warburg hat eine Liste mit 8 deutschen Aktien veröffentlicht, welche sie Ihren institutionellen Kunden für den Monat Dezember empfiehlt. Dabei reichen die Kurspotenziale bis zu 112 Prozent. Um welche Aktien es sich handelt.

Diese deutschen Aktien empfiehlt M.M. Warburg ihren Kunden

1. Alzchem mit einem Potenzial von 37 Prozent bis zu einem Kursziel von 33,50 Euro. Dazu schreibt M.M. Warburg, man sei kurzfristig bullisch und: "Das einzige Chemieunternehmen mit steigenden Betriebsergebnissen im Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr, da es sich auf Spezialprodukte konzentriert." Zudem sieht der Chart der Alzchem-Aktie schön aus, weil das Papier signifikant über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie notiert.

2. HYPOPORT: Die zweite Aktie, welche die Banker empfehlen, weil sie ein "starkes Erholungspotenzial aufweist", eine "attraktive Bewertung" aufweist und deutlich steigen sollte. Auch bei der HYPOPORT-Aktie ist Warburg kurzfristig bullisch und empfiehlt das Papier mit einem Kursziel von 200 Euro, was ein Potenzial von 47 Prozent bedeutet. Jüngst schaffte es die Aktie auch wieder über die 200-Tage-Linie, sodass auch das Chartbild wieder besser aussieht.

3. Als dritte Aktie empfiehlt M.M. Warburg das Papier von Jenoptik. Hier sehen die Banker noch ein Kurspotenzial von 49 Prozent bis auf 37 Euro. Als Gründe führt man an, dass die Jenoptik-Aktie wahrscheinlich eine mittelfristig bessere Profitabilität aufweist und der Ausblick für 2024 gut aussehe. Im Chart hat die Jenoptik-Aktie aber noch etwas Arbeit vor sich und muss nun zunächst noch die 200-Tage-Linie erklimmen.

Auch diese deutschen Aktien empfehlen die Experten

4. Weiter geht es mit der Aktie von Bertrandt. Zum Geschäftsjahr 2022/23 schreiben die Experten: "Im Einklang mit der Prognose deutet der Ausblick für 23/24 auf ein bis zu zweistelliges Wachstum hin." Deswegen empfehle man das Papier mit 51 Prozent Kurspotenzial bis 69 Euro. Im Chart hat die Bertrandt-Aktie derweil noch etwas zu kämpfen, sodass Anleger kurzfristig besser noch abwarten sollten.

5. Ebenfalls 51 Prozent Kurspotenzial weist laut der Privatbank Warburg auch die Aktie von Krones auf. Der Maschinenbauer habe so volle Auftragsbücher, dass diese Aufträge bereits den Umsatz für 2024 ziemlich gut absichern. Im Chart ist die Krones-Aktie derweil grad über die 200-Tage-Linie gehüpft. Findet sie hier Unterstützung, dann können Anleger einsteigen.

6. Eine weitere starke Aktie mit viel Aufwärtspotenzial - zumindest wenn es nach den Experten der Privatbank geht, ist die KION Group-Aktie. Hier heißt es in der Einschätzung: 2Starke operative Leistung im dritten Quartal, sequenzielle saisonale Belebung des Auftragseingangs erwartet, attraktive Bewertung". Warburg setzt das Kursziel auf 64 Euro, was ein Potenzial von 92 Prozent bedeutet.

7. Ein sogar noch höheres Kurspotenzial von 95 Prozent sehen die Analysten aktuell bei United Internet. Hier soll vor allem das 5G-Netz zum Wachstum beitragen. Darüberhinaus seien alle Geschäfte gut am Laufen und im Plan und die Bewertung der United Internet-Aktie sei attraktiv.

8. Und last but not least empfehlen die Experten der Bank M.M. Warburg die Aktie von Energiekontor. Hier sehen sie das Kursziel bei 140 Euro was ein Potenzial von 112 Prozent bedeutet. Dazu schreiben die Analysten: "Eine mögliche Veräußerung des britischen Projekts würde zu einer deutlichen Überschreitung der EBT-Prognose für das Geschäftsjahr und einer starken Pipeline für 2024/25 führen." Aktuell befindet sich die Aktie von Energiekontor zwar noch in keinem schönen Trend, doch wenn die Theorie von Warburg zutrifft, dann könnte sich das schnell ändern.

