Unternehmensprofil

Die UPM-Kymmene Oyj, die durch den Zusammenschluss von Kymmene Oy, Repola Oy und deren Tochterunternehmen United Paper Mills Ltd 1995 entstanden, ist Europas größtes Holzindustrie-Unternehmen. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von satiniertem Papier und Streichpapier und der größte europäische Hersteller von Feinpapier und Zeitungspapier. Das UPM-Geschäftsportfolio besteht aus sechs wettbewerbsfähigen Geschäftsbereichen (Segmenten) mit starken Marktpositionen: "Biorefining", "Energy", "Raflatac", "Specialty Papers", "Paper ENA" und "Plywood". Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in zwölf Ländern. Die wichtigsten Märkte der Gruppe sind Europa. Nordamerika und Asien.

Offizielle Webseite: https://www.upm.com