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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

UPM-Kymmene

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WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 9,96 9,58 9,83 10,47 10,69
    Nettogewinn (Mrd) 0,97 0,77 0,49 0,46 0,39
    Gewinn/Aktie 1,85 1,42 0,91 0,82 0,73
    Dividende/Aktie 1,54 1,53 1,50 1,50 1,50
    Rendite (%) 6,51 6,42 6,05 5,65 4,40
    KGV 12,79 16,34 27,24 32,39 46,66
    KUV 1,24 1,30 1,33 1,35 1,70

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die UPM-Kymmene Oyj, die durch den Zusammenschluss von Kymmene Oy, Repola Oy und deren Tochterunternehmen United Paper Mills Ltd 1995 entstanden, ist Europas größtes Holzindustrie-Unternehmen. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von satiniertem Papier und Streichpapier und der größte europäische Hersteller von Feinpapier und Zeitungspapier. Das UPM-Geschäftsportfolio besteht aus sechs wettbewerbsfähigen Geschäftsbereichen (Segmenten) mit starken Marktpositionen: "Biorefining", "Energy", "Raflatac", "Specialty Papers", "Paper ENA" und "Plywood". Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in zwölf Ländern. Die wichtigsten Märkte der Gruppe sind Europa. Nordamerika und Asien.

    Offizielle Webseite: https://www.upm.com

    Aktionärsverteilung