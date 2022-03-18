UPM-Kymmene
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WKN 881026
ISIN FI0009005987
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu UPM-Kymmene
dpa-AFX News zu UPM-Kymmene
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GNW-Adhoc: UPM plant Kapazitätsreduzierung bei grafischen Papieren in Deutschland - Anpassung an Kundennachfrage und Sicherung Wettbewerbsfähigkeit
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GNW-Adhoc: UPM schließt Werk Plattling - Beteiligungsprozess mit Arbeitnehmervertretern abgeschlossen
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GNW-Adhoc: Mitarbeiterverhandlungen bei UPM Schongau abgeschlossen. Vorgezogenes Ende der Zeitungspapierherstellung in Steyrermühl terminiert
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|9,96
|9,58
|9,83
|10,47
|10,69
|Nettogewinn (Mrd)
|0,97
|0,77
|0,49
|0,46
|0,39
|Gewinn/Aktie
|1,85
|1,42
|0,91
|0,82
|0,73
|Dividende/Aktie
|1,54
|1,53
|1,50
|1,50
|1,50
|Rendite (%)
|6,51
|6,42
|6,05
|5,65
|4,40
|KGV
|12,79
|16,34
|27,24
|32,39
|46,66
|KUV
|1,24
|1,30
|1,33
|1,35
|1,70
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die UPM-Kymmene Oyj, die durch den Zusammenschluss von Kymmene Oy, Repola Oy und deren Tochterunternehmen United Paper Mills Ltd 1995 entstanden, ist Europas größtes Holzindustrie-Unternehmen. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von satiniertem Papier und Streichpapier und der größte europäische Hersteller von Feinpapier und Zeitungspapier. Das UPM-Geschäftsportfolio besteht aus sechs wettbewerbsfähigen Geschäftsbereichen (Segmenten) mit starken Marktpositionen: "Biorefining", "Energy", "Raflatac", "Specialty Papers", "Paper ENA" und "Plywood". Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in zwölf Ländern. Die wichtigsten Märkte der Gruppe sind Europa. Nordamerika und Asien.
Offizielle Webseite: https://www.upm.com