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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Volvo

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WKN 855689
ISIN SE0000115446
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in SEK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 540,39 497,12 479,18 526,82 552,76
    Nettogewinn (Mrd) 51,04 43,36 34,71 50,58 49,93
    Gewinn/Aktie 24,96 20,59 16,94 24,78 24,50
    Dividende/Aktie 18,36 15,54 13,00 8,00 7,50
    Rendite (%) 5,04 4,27 4,39 2,98 2,87
    KGV 14,30 16,85 17,47 10,84 10,68
    KUV 1,35 1,47 0,98 0,81 0,75

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Der Volvo-Konzern ist einer der weltweit größten Hersteller von Lkw. Zum Portfolio gehören neben Volvo Trucks auch Renault Trucks und Mack Trucks. International marktführende Positionen besetzt der Konzern zudem auch bei Bussen, Baumaschinen sowie bei maritimen und Industrie-Motoren (Volvo Penta). Volvo Energy (Batterien und Ladelösungen für die Konzernbereiche und Wasserstoff-Infrastrukturlösungen für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge) und Volvo Autonomous Solutions (Entwicklung und Kommerzialisierung von autonomen Transportlösungen) ergänzen das Angebot. Darüber hinaus ist der Volvo-Konzern europäischer Marktführer für gepanzerte Fahrzeuge und bei technologischen Verteidigungssystemen (Arquus). Volvo Financial Services ist der globale Finanzdienstleister der Gruppe. Gut 60 Prozent des Nettokonzernumsatzes entfallen auf Lkw, rund ein Viertel auf Baumaschinen; die restlichen Umsätze verteilen sich etwa zur Hälfte auf Busse und Volvo Penta.

    Offizielle Webseite: https://www.volvogroup.com

    Aktionärsverteilung