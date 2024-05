Diese 18 Europa-Aktien haben unfassbar niedrige KGVs von zum Teil 2,8. Welche unterbewerteten Aktien Anleger jetzt kaufen sollten und welche hohen Kursziele BÖRSE ONLINE für diese Aktien hat. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Unterbewertete Europa-Aktien mit sehr niedrigen KGVs

Europa-Aktien

In der obigen Tabelle sehen Anleger diejenigen Aktien aus dem Stoxx Europe 600, die die niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) für 2025 aufweisen. So ist etwa die Porsche-Holding-Aktie mit einem KGV von lediglich 2,8 an der Spitze der Tabelle. Zusätzlich sieht die BÖRSE ONLINE Redaktion noch viel Potenzial und rät zum Kauf mit einem Kursziel von 80 Euro. Zuletzt konnte die Porsche-Aktie einen schönen Aufwärtstrend starten und nun sowohl die 200-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie überwinden. Hier sieht der Trend also sehr gut aus und Anleger können einsteigen.

In der Tabelle oben sehen Anleger auch, welche Kursziele BÖRSE ONLINE für die Aktien hat. Befindet sich ein "-" in der Tabelle, so covern wir die Aktie aktuell nicht.

Doch auch diese beiden unterbewerteten Europa-Aktien mit sehr niedrigen KGVs können sich für Anleger lohnen:

Unterbewertete Aktien, die Anleger nicht verpassen dürfen

Denn auch die Stellantis-Aktie bekommen Anleger aktuell mit einem starken Rabatt. Dabei brach der Kurs der Auto-Aktie zuletzt stark ein, fand nun aber auf der 200-Tage-Linie eine Unterstützung. Sollte diese Linie halten, so könnten sich hier sehr verlockende Einstiegs-Kurse zeigen. Anleger können tranchenweise einsteigen, überdenken das Ganze aber nochmal, sollte die 200-Tage-Linie nachhaltig brechen. Für 2025 liegt das KGV der Stellantis-Aktie bei niedrigen 3,9 und auch die Dividendenrendite bietet mit über 7 Prozent ein wahres Schnäppchen.

Ebenfalls spannend und mal aus einer anderen Branche stammt die Aktie der französischen Bank Société Générale. Die Aktie konnte zuletzt stark steigen und korrigiert aktuell auf hohem Niveau. BÖRSE ONLINE sieht aber immer noch Potenzial bis auf 35 Euro. Und weil sich die Société Générale-Aktie aktuell im Chart schön über der 50-Tage-Linie und auch der 200-Tage-Linie befindet, ist der Trend voll intakt. Anleger bekommen zudem ein niedriges KGV von 5,0 und eine attraktive Dividendenrendite von rund dreieinhalb Prozent.

So finden Anleger in dieser Liste der unterbewerteten Europa-Aktie viele unfassbar niedrige KGVs, die Anleger sich nicht einfach so entgehen lassen sollten.

