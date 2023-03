Unternehmen, die keine Schulden haben, sind an der Börse langfristig erfolgreicher. Deswegen haben wir uns auf die Suche nach den reichsten Unternehmen der Welt gemacht und folgende 12 Aktien gefunden, die keine Schulden haben. Dadurch können sie in jeder Börsenphase besser als der Markt performen.

Wenn ein Unternehmen Schulden hat, muss es Finanzmittel für die Zinsen und die Tilgung aufwenden. Zudem ist das Unternehmen von Geldgebern abhängig und kann nicht so frei über seine Finanzmittel verfügen. Dahingegen sind Unternehmen, welche keine Schulden haben, freier im Umgang mit dem eigenen Geld. Gerade in Zeiten von Banken-Krise und hohen Zinsen lohnt sich also ein Blick auf die reichsten Unternehmen der Welt ohne Schulden.

Die reichsten Unternehmen der Welt

Aktie Nettoschulden Berkshire Hathaway -362,87 Mrd. Dollar Alphabet -83,78 Mrd. Dollar Volvo -64,82 Mrd. Euro Volkswagen -56,24 Mrd. Euro Apple -54,34 Mrd. Dollar Stellantis -24,57 Mrd. Euro Genmab -21,79 Mrd. Euro Microsoft -21,52 Mrd. Dollar Tesla -16,44 Mrd. Dollar Meta -13,46 Mrd. Dollar Ford -12,25 Mrd. Dollar Cisco -12,15 Mrd. Dollar

Diese 12 Aktien haben wir aus dem S&P 500 und dem Stoxx Europe 600. Diese Aktien hatten laut Bloomberg im letzten "Filing" die obenstehenden Nettoschulden. Ein Minus als Vorzeichen bedeutet, dass die Aktie abzüglich aller Verbindlichkeiten ein Vermögen besitzt.

So zeigt sich, dass Berkshire Hathaway die reichste Aktie ist. Das Unternehmen von Warren Buffett besitzt aktuell 362,87 Mrd. Dollar nach Abzug aller Schulden. Mit diesem Geld kann Buffett schalten und walten, eigene Aktien zurückkaufen, andere Unternehmen aufkaufen und investieren. Wenn er eine Dividende zahlen würde, könnte er damit Anlegern auch eine erklecklicke Dividendenrendite bieten.

Doch auch Alphabet scheint über ein großes Vermögen zu verfügen. Laut Bloomberg stehen fast 84 Milliarden Dollar als Vermögen auf der Habenseite und damit deutlich mehr als sogar bei Apple. Der iKonzern hatte ja zuletzt sehr viele eigene Aktien zurückgekauft und gute Dividenden bezahlt, um seinen Anteilseignern zusätzliches Geld auszubezahlen. Doch erstaunlicherweise findet sich auch ein deutsches Unternehmen unter den reichsten Aktien ohne Schulden.

Volkswagen zählt auch zu den reichsten Unternehmen

Denn Volkswagen kann nach dem Autobauer Volvo mit 64,82 Milliarden Euro den zweitbesten Platz unter den europäischen Unternehmen einnehmen. Im Stoxx Europe 600 kann Volkswagen damit 56,24 Milliarden Euro nach Abzug der Schulden als Vermögen aufweisen. Mit diesem Geld kann VW in die Zukunft investieren und auch Anlegern Wert zurückgeben. Doch auch Stellantis - der dritte Auto-Konzern im Bunde - kann ein großes Vermögen aufweisen. Während es in den USA also vor allem die großen Tech-Unternehmen sind, die wenige Schulden und viel Geld haben, so sind es in Europa scheinbar die Autohersteller.

Doch tatsächlich findet sich auch der US-Autobauer Tesla unter den reichsten Unternehmen. Laut Bloomberg verfügt der Konzern von Elon Musk aktuell über ein Vermögen von 16,44 Milliarden Dollar.

Schlussendlich können Anleger auf reiche Aktien setzen, weil diese dazu in der Lage sind, das Geld entweder in Wachstum und Innovation oder in Ausschüttungen an Anleger zu investieren. Über einen längeren Zeitraum sollten diese Aktien damit weniger stark von den Schwankungen der Börse betroffen sein und Anlegern einen Wert liefern.

*Aus der Auswertung strichen wir Finanzunternehmen, weil diese bei Bloomberg nicht sauber das eigene Vermögen vom Kundenvermögen trennen können.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Volkswagen Vz.