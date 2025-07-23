Unternehmensprofil

Die Wienerberger AG ist Obergesellschaft eines international tätigen Baustoffkonzerns. Das Kerngeschäft Ziegel erstreckt sich auf Hintermauer- (Porotherm bzw. Poroton), Vormauer- (Terca) und Tondachziegel (Koramic). Bei Rohren, Dachsystemen und Flächenbefestigungen (Terca und Semmelrock) zählt Wienerberger zu den Marktführern in Europa. Der Konzern hat sein operatives Geschäft in die beiden Produktorientierten Segmente "Wienerberger Building Solutions" (keramische Lösungen für die Gebäudehülle und Betonflächenbefestigungen) und "Wienerberger Piping Solutions" (umfasst das europäische Kunststoffrohrgeschäft und die keramischen Rohraktivitäten) sowie das Regionalsegment "North America" aufgeteilt.

Offizielle Webseite: https://www.wienerberger.com