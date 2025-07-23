Wienerberger
Aktuelle Nachrichten zu Wienerberger
dpa-AFX News zu Wienerberger
EQS-News: Architekten aus aller Welt tauschen beim BRICK AWARD 26 Architecture Symposium Ideen für die Städte der Zukunft aus (deutsch)
EQS-News: Internationale Gewinner des BRICK AWARD 26 in Wien sorgen für Anerkennung, Inspiration und Begeisterung (deutsch)
EQS-News: wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group - Investition in aufstrebende Wachstumsmärkte (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,11
|4,90
|4,57
|4,51
|4,22
|Nettogewinn (Mrd)
|0,24
|0,17
|0,17
|0,08
|0,34
|Gewinn/Aktie
|2,04
|1,40
|1,52
|0,72
|3,17
|Dividende/Aktie
|0,95
|0,87
|0,95
|0,95
|0,90
|Rendite (%)
|4,49
|4,11
|3,10
|3,55
|2,98
|KGV
|9,83
|13,63
|20,14
|37,19
|9,53
|KUV
|0,45
|0,47
|0,73
|0,66
|0,75
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Wienerberger AG ist Obergesellschaft eines international tätigen Baustoffkonzerns. Das Kerngeschäft Ziegel erstreckt sich auf Hintermauer- (Porotherm bzw. Poroton), Vormauer- (Terca) und Tondachziegel (Koramic). Bei Rohren, Dachsystemen und Flächenbefestigungen (Terca und Semmelrock) zählt Wienerberger zu den Marktführern in Europa. Der Konzern hat sein operatives Geschäft in die beiden Produktorientierten Segmente "Wienerberger Building Solutions" (keramische Lösungen für die Gebäudehülle und Betonflächenbefestigungen) und "Wienerberger Piping Solutions" (umfasst das europäische Kunststoffrohrgeschäft und die keramischen Rohraktivitäten) sowie das Regionalsegment "North America" aufgeteilt.
Offizielle Webseite: https://www.wienerberger.com