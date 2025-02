Neue Entwicklungen lassen die Börse beben: Spekulationen um ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump sowie milliardenschwere EU-Ausschreibungen beflügeln bestimmte Aktien – während andere abstürzen. Wer jetzt zu den Gewinnern gehört.

An der Börse beginnt die die Spekulation um einen Waffenstillstand in der Ukraine. Duma-Vertreter Leonid Sluzky bestätigte gegenüber der Presse.com, dass die Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Putin und Trump schon im fortgeschrittenen Stadium seien. Auch die EU hat bereits ein Ausschreibungsverfahren für den Wiederaufbau gestartet in Höhe von 9,7 Milliarden Euro gestartet.

Firmen müssen sich bis zum 1.März bewerben. Von einem Waffenstillstand und anschließendem Wiederaufbau in der Ukraine dürften Aktien wie Heidelberg Materials, Holcim, Hochtief, Wienerberger oder Voest Alpine profitieren, die allesamt auf umfangreiche Aufträge hoffen könnten. Die Aktien sind bereits angesprungen: Wienerberger stieg am Donnerstag um sechs Prozent, Voest Alpine sieben Prozent und Heidelberger Materials um fünf Prozent. Weitere Gewinne dürften folgen. Im Gegenzug verlor der Panzergetriebehersteller Renk vier Prozent und Rheinmetall fünf Prozent.

