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AFC Energy

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WKN A0MNJ0
ISIN GB00B18S7B29
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mio) 5,89 -
    Nettogewinn (Mio) -22,58 -
    Gewinn/Aktie -0,02 -0,02
    Dividende/Aktie 0,01 -
    Rendite (%) 10,39 -
    KGV - -
    KUV 15,61 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende