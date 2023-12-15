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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Ambarella

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H T
WKN A1J58B
ISIN KYG037AX1015
Börse -
Stand -
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    Aktuelle Nachrichten zu Ambarella

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Ambarella

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e
    Umsatz (Mio) 389,25 279,00
    Nettogewinn (Mio) 25,72 -12,21
    Gewinn/Aktie 0,60 -0,30
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV 115,40 -
    KUV 7,63 10,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende