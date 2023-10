Er gilt als bester Analyst der Welt. Sein Fokus: Tech-Aktien. Darum bietet ein Kandidat der Branche laut Quinn Bolton nun sogar fast 80 Prozent Kurschance

Er gilt als der beste Analyst der Welt: Quinn Bolton, Tech-Experte von Needham. Das Finanzportal „TipRanks“ bewertet regelmäßig Wall Street Analysten. Das derzeitige Ergebnis: Von 8.548 Wall Street Analysten schafft es Quinn Bolton auf Platz eins. Seine Erfolgsrate liegt bei fast 70 Prozent, sein Fokus konzentriert sich auf US-Technologieaktien. Er empfiehlt derzeit mehrere Aktien zum Kauf. Die jüngste Empfehlung vom 30. August bietet derzeit jedoch fast 80 Prozent Kurschance.

Bei dieser Tech-Aktie gibt es fast 80 Prozent Luft nach oben

Bei diesem Favoriten des besten Analysten der Welt handelt es sich um das Fabless-Halbleiterdesign Unternehmen Ambarella. „Fabless“ bedeutet so viel wie „fabriklos“ und kommt vor allem bei Halbleiterunternehmen vor. Diese haben also keine eigenen Fertigungsstätten und beauftragen Auftragsfertiger wie etwa TSMC. Ambarellas Produkte kommen vor allem bei visuellen Anwendungen zum Einsatz, etwa elektronische Spiegel, Fahraufzeichnungsgeräte oder beim autonomen Fahren.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 konnte Ambarella allerdings weniger überzeugen. So gingen Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr zurück. „Das kurzfristige Umfeld ist sehr herausfordernd, da die Kunden ihre Lagerbestände jetzt aggressiver reduzieren und wir jetzt einige Bereiche mit schwacher Endmarktnachfrage sehen, was die Bemühungen unserer Kunden, ihre Lagerbestände zu reduzieren, weiter erschwert. Wir gehen davon aus, dass sich die Lagerbestände unserer Kunden bis zum Jahresende normalisieren werden, und bereiten uns auf eine Rückkehr zum Wachstum im nächsten Geschäftsjahr vor“, erklärte CEO Fermi Wang in der Quartals-Mitteilung. Aber: „Unsere mittel- bis langfristigen Aussichten für unser Geschäft mit KI-Inferenzprozessoren bleiben positiv. Unsere Forschung und Entwicklung konzentriert sich auf Technologien und Produkte, die auf anspruchsvollere KI-Inferenz-Workloads abzielen, und wir sind gut etabliert, da wir insgesamt mehr als 17 Millionen KI-Inferenzprozessoren ausgeliefert haben.“

Das scheint auch Quinn Bolton so zu sehen. Der steckt sein Kursziel von Ambarella derzeit bei 90 Dollar, was eine Kurschance von fast 80 Prozent bieten würde.

