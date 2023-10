Eine aktuelle Auswertung zeigt: Diese KI-Aktien weisen jetzt sehr hohe Kursziele auf, die teilweise deutlich über 50 Prozent betragen. Doch wie schneiden dabei die Schwergewichte wie Nvidia, Amazon, Microsoft und Alphabet ab?

KI-Aktien mit Riesen-Kurspotenzialen

Bloomberg KI-Aktien

Die obige Tabelle zeigt alle 19 Aktien, welche sich im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index befinden. Diese Aktien zählen unserer Meinung zu den besten KI-Aktien. Investieren können Anleger über ein Zertifikat, welches zum Zertifikat des Jahres nominiert ist.

Und diese Aktien weisen aktuell teilweise sehr hohe Kurspotenziale auf. Dabei kann man Bigbear nach dem harten Kursverlust von 55 Prozent in den vergangenen 6 Monaten sicherlich erstmal außer Acht lassen. Denn bei Einzelaktien wollen wir solche, welche in der Vergangenheit gestiegen sind, jetzt aber auch immer noch Kurspotenzial aufweisen.

So sticht natürlich als Erstes Nvidia ins Auge. Denn das Chip-Unternehmen konnte in den vergangenen 6 Monaten um 51 Prozent zulegen und die Analysten bei Bloomberg sehen immer noch 59 Prozent Kurspotenzial. Dennoch sollten Anleger bei der Aktie von Nvidia aktuell etwas aufpassen, denn es könnte sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden, welche eine Trendumkehr bedeuten kann. Lesen Sie dazu auch: Böses Omen bei Nvidia-Aktie: Die Schulter-Kopf-Schulter könnte Nvidia jetzt 20 Prozent abstürzen lassen

Ebenfalls ansprechend sind aber auch die Aktien von Amazon und Advanced Micro Devices. Denn beide Papiere konnten im letzten halben Jahre zulegen und weisen beide noch rund 45 Prozent Kurspotenzial auf. Dies ist ansprechend, weil der Trend bei den Aktien dann stimmen und Analysten dennoch weiteres Potenzial sehen.

Und wie sieht es bei den KI-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet aus?

Erwartungsgemäß haben die KI-Schwergewichte Meta, Microsoft und Alphabet in den vergangenen 6 Monaten gut zugelegt, auch wenn mittlerweile wieder einige Kursgewinne aufgrund der allgemeinen Börsenschwäche wieder abgegeben wurden. So steht die Meta-Aktie noch bei plus 35 Prozent und die Analysten bei Bloomberg sehen noch Potenzial für weitere 33 Prozent.

Alphabet konnte hingegen nur um 17 Prozent zulegen und Analysten sehen noch Kurspotenzial bis 124 Dollar, was einem Potenzial von rund 26 Prozent entspricht.

Und Microsoft gerät aktuell etwas ins Hintertreffen mit einem Kursgewinn von lediglich 13 Prozent in den vergangenen 6 Monaten und einem Kurspotenzial von 21 Prozent bis auf knapp 403 Dollar.

Dennoch sehen die Kurspotenziale insgesamt gut aus und wer breit gestreut investieren möchte, der schaut sich unseren BÖRSE ONLINE KI-Index genauer an.

Und lesen Sie auch: Warren Buffett und Berkshire Hathaway kaufen für 246 Millionen Dollar diese Aktien - Was hat er vor?

oder: Bis zu 67 Prozent Kurspotenzial mit Chip-Aktien: Nvidia, TSMC, Infineon und Samsung nach dem Schock mit neuer Rallye?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.