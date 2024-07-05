Unternehmensprofil

British American Tobacco (BAT) PLC ist mit einem signifikanten Marktanteil ein weltweit führender Tabakkonzern, der von Zigaretten über Zigarillos bis hin zu losem Tabak und Pfeifentabak mit seinen Produkten das gesamte Spektrum Rauchen abdeckt. Dabei ist BAT einer der wenigen Konzerne, die sich auch im Tabak-Anbau engagieren. Die 44 Zigarettenfabriken des Konzerns befinden sich in 42 Ländern weltweit. Zu den mehr als 200 Marken zählen international bekannte Namen wie Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill und Kent aber auch lokale Brands. BAT ist auch im weltgrößten Zigarettenmarkt China präsent. Insgesamt stammt eine von acht weltweit verkauften Zigaretten aus dem BAT-Portfolio. Das Unternehmen wurde im Jahr 1902 durch die Fusion von Imperial Tobacco und American Tobacco geschaffen. Der Konzern gliedert sein Geschäft regional in die Segmente "Asia-Pacific", "Americas", "Western Europe" sowie "EEMEA" (Eastern Europe, Middle East Asia).

Offizielle Webseite: https://www.bat.com