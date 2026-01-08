Unternehmensprofil

Die Cadence Design Systems Inc. bezeichnet sich als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Elektronikdesigns. Mit seiner "Intelligent System Design" Strategie stellt der Konzern Software, Hardware und IP zur Verfügung, mit denen die Kunden ihre Designkonzepte realisieren. Umfassende Beratungsdienstleistungen runden das Angebot ab, mit dem die größten und innovativsten Unternehmen der Welt adressiert werden. Hervorgehoben werden dabei die Bereiche Consumer, Hyperscale Computing, 5G-Kommunikation, mobile Automobile, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie und Gesundheitswesen.

Offizielle Webseite: https://www.cadence.com