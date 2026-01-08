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Cadence Design Systems

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WKN 873567
ISIN US1273871087
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,16 6,32 5,30 4,64 4,09
    Nettogewinn (Mrd) 2,65 2,25 1,11 1,06 1,04
    Gewinn/Aktie 5,86 4,79 4,09 3,89 3,86
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 35,69 41,74 76,43 77,24 70,59
    KUV 13,20 14,85 16,08 17,75 18,10

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Cadence Design Systems Inc. bezeichnet sich als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Elektronikdesigns. Mit seiner "Intelligent System Design" Strategie stellt der Konzern Software, Hardware und IP zur Verfügung, mit denen die Kunden ihre Designkonzepte realisieren. Umfassende Beratungsdienstleistungen runden das Angebot ab, mit dem die größten und innovativsten Unternehmen der Welt adressiert werden. Hervorgehoben werden dabei die Bereiche Consumer, Hyperscale Computing, 5G-Kommunikation, mobile Automobile, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie und Gesundheitswesen.

    Offizielle Webseite: https://www.cadence.com

    Aktionärsverteilung