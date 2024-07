Mega Analystenempfehlungen, Top-Aussichten und auch noch die höchsten Kurschancen: Diese sieben genialen Aktien sind jetzt gerade die besten Kandidaten, die der Technologie-Index Nasdaq 100 zu bieten hat. Das Besondere: Es handelt sich dabei nicht nur um Megastars der Börse, die ohnehin schon jeder kennt.

Es ist einer der wohl am meisten beachteten Indizes der Welt: der Nasdaq 100. Er enthält jene hundert Aktien der an der Nasdaq gelisteten Unternehmen, die nicht aus der Finanzbranche stammen und die höchste Marktkapitalisierung aufweisen. Über 60 Prozent des Index machen dabei Tech-Unternehmen aus. Seit Jahresanfang liegt der Nasdaq 100 bereits rund 20 Prozent im Plus, und auf Sicht von fünf Jahren rund 150 Prozent. Kein Wunder, dass zu den zehn größten Positionen prominente Aktien wie etwa Microsoft, Apple, Nvidia oder auch Tesla zählen.

Doch sind die zehn größten Unternehmen des Index automatisch auch die besten Aktien, die man jetzt kaufen kann? Diese Frage haben wir uns gestellt und uns auf die Suche nach den besten Aktien des Nasdaq 100 gemacht, die auch noch die höchsten Kurschancen bieten.

Die besten Aktien aus dem Nasdaq 100: Um diese 7 Kandidaten handelt es sich

Mithilfe eines Screening-Tools des Finanzportals "TipRanks" haben wir den gesamten Nasdaq 100 nach seinen derzeit besten Aktien gescannt. Hierfür stellten wir das Tool so ein, dass es uns nur Aktien mit einer Kurschance von mindestens 20 Prozent sowie einer "Strong Buy"-Empfehlung der Analysten präsentieren sollte.

Um sicherzugehen, dass sich diese Aktien auch wirklich als die derzeit besten des Index qualifizieren, filterten wir unsere Suche zusätzlich so, dass uns das Tool nur Aktien mit einem Smart Score zwischen acht und zehn zeigen sollte. Doch was ist der Smartscore? Der Smartscore bewertet Aktien auf einer Skala von eins bis zehn, indem er acht verschiedene Kriterien berücksichtigt. Diese umfassen nicht nur traditionelle Aspekte wie fundamentale Daten und technische Analysen, sondern auch Analystenbewertungen, Insidertransaktionen, die Einschätzungen von Finanzbloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Anlegerstimmung und Nachrichtenberichte. Das Tool verwendet intelligente Algorithmen, um Tausende von Websites zu durchsuchen, Nachrichten zu analysieren und diese miteinander zu verknüpfen. Dabei werden spezifische Begriffe erkannt, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und die allgemeine Stimmung wird als positiv (bullish) oder negativ (bearish) bewertet. Aktien mit einem Score von eins bis drei werden als "Underperform" eingestuft, ein Score von vier bis sieben steht für "Neutral", und Aktien mit einem Score von acht bis zehn werden als "Outperform" eingestuft.

Und folgende sieben Aktien qualifizierten sich somit als die aktuell besten, die der Nasdaq 100 gerade zu bieten hat:

Die Top-Aktien des Nasdaq 100

