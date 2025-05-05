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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Cintas

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WKN 880205
ISIN US1729081059
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 13,11 12,20 11,26 10,34 9,60
    Nettogewinn (Mrd) 2,44 2,21 2,00 1,81 1,57
    Gewinn/Aktie 6,09 5,49 4,97 4,48 15,40
    Dividende/Aktie 2,01 1,89 1,80 1,56 5,40
    Rendite (%) 0,98 0,92 1,05 0,69 3,19
    KGV 33,58 37,30 34,46 50,56 11,01
    KUV 6,27 6,77 6,08 8,83 7,15

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Cintas Corp. designt und produziert Berufsuniformen für alle Arten von Unternehmen aller Branchen, die auf Wunsch auf die Corporate Identity zugeschnitten werden und bietet außerdem Services wie Eingangsmatten, Sanitärreinigung, Reklameprodukte, Erste Hilfe und Sicherheitsprodukte, Brandschutz sowie Dokumentenmanagement. Das Unternehmen betreibt mehr als 470 Betriebe in den USA und Kanada inklusive zwölf Distributionszentren. Das Unternehmen wurde von Richard T. Farmer im Jahr 1929 gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.cintas.com

    Aktionärsverteilung