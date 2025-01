Diese Aktien suchen wir alle: Wohlstands-Aktien, die man für immer ins Depot legen kann, die dabei riesige Gewinne bringen und tolle Dividenden ausschütten. Und folgende 14 Werte dürfen Anleger sich nicht entgehen lassen.

Diese 14 Wohlstands-Aktien bringen Ihnen viel Geld

Wohlstands-Aktien, Aktien, Börse, Dividende

Wir haben uns nach Aktien umgeschaut, die viele Menschen im Depot haben, die oft im Internet erwähnt werden und die einfach tolle Renditen aufweisen. Die 14 Aktien oben haben in den vergangenen 5 Jahren Wahnsinns-Renditen gebracht. Etwa die Nvidia-Aktie stieg in jedem der vergangenen 5 Jahre im Schnitt um 94,70%. Dabei erhöhte das KI- und Chip-Unternehmen die Dividendenrendite im gleichen Zeitraum jedes Jahr um 11,84 Prozent. Klar, bei der Nvidia-Aktie spielt die Dividende keine so große Rolle. Doch bei diesen Dividenden-Wachstumswerten schon:

Übrigens, schauen Sie passend dazu auch: Diese Aktien kaufen Leber, Halver und Thieme / Börsenprognose von Kommer und Mayer

Riesiges Dividenden-Wachstum bei diesen Aktien

Diese Wohlstands-Aktien schaffen es dabei so erfolgreich zu sein, weil sie sehr starke Geschäftsmodelle und Burggräben haben, die ihnen sehr viel Geld bescheren. Denn grundsätzlich ist die Rechnung an der Börse ja einfach: Je mehr und zuverlässiger ein Unternehmen Geld verdient, desto besser läuft es. Schauen Sie sich dafür nur das Unternehmen Cintas an.

Cintas ist ein US-Unternehmen, welches sich auf Berufsbekleidung und allerhand Zusätze für Unternehmen wie Hygieneprodukte, Brandschutzprodukte und weiteres spezialisiert hat. Eigentlich total langweilig, aber sie verdienen eine Menge Geld. So konnte die Cintas-Aktie in den vergangenen 5 Jahren jedes Jahr im Schnitt um 29,3 Prozent inklusive reinvestierter Dividende wachsen. Und eben jene Dividende würde jährlich im Schnitt um 17,1 Prozent abgehoben.

Aber auch Waste Management kann sich sehen lassen. Das Receycling Unternehmen hat die Zeichen der Zeit erkannt und läuft schön nach oben. In den vergangenen 5 Jahren stieg die Waste Management-Aktie im Schnitt um 17 Prozent pro Jahr und steigerte die Dividende um 8,06 Prozent. Damit befindet sich das Unternehmen weit über dem Schnitt und schafft Wohlstand für die Aktionäre.

Und lesen Sie auch: MSCI World: Mit dem ETF und nur 100 Euro im Monat zum Millionär werden

oder: 500% Kurspotenzial: Geniale Krypto- und KI-Aktien, die ALLES verändern