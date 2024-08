Diese Aktie ist seit ihrem Börsengang um sagenhafte 120.000 Prozent gestiegen. Nun steht im September ein Split an, der die Aktie wieder mehr Investoren zugänglich macht. Sollten Sie diese Chance jetzt nutzen?

2024 ist das Jahr der Splits. Bei gleich mehreren bekannten Aktien fand er statt – Nvidia und Broadcom dabei als die wohl prominentesten Beispiele. Ein Aktien-Split bedeutet, dass ein Unternehmen seine Aktien in kleinere Stücke aufteilt, um den Preis pro Aktie zu senken. Dies macht die Aktie für mehr Anleger erschwinglich, ohne den Gesamtwert des Unternehmens zu verändern. Zum Beispiel führt ein 2-zu-1-Split dazu, dass Aktionäre für jede Aktie zwei neue erhalten, wobei der Wert pro Aktie halbiert wird. Der Wert der Investition bleibt dabei unverändert, aber die Aktie wird zugänglicher.

Nun machte das Finanzportal „The Motley Fool“ darauf aufmerksam, dass bei einem weiteren Unternehmen schon bald ein Split ansteht. Das Besondere: Diese Aktie liegt seit ihrem Börsengang sagenhafte 120.000 Prozent im Plus. Sollten Anleger diese Einstiegschancen nun also nutzen?

Aktie, die seit Börsengang 120.000% gestiegen ist, vollzieht Split – jetzt einsteigen?

Dabei handelt es sich um das Unternehmen Cintas. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht so aufregend wie Nvidia oder Broadcom, doch dahinter verbirgt sich ein durchaus spannender Konzern. Seit ihrem Börsengang im Jahr 1983 ist die Aktie (inklusive Dividenden) nämlich um über 120.000 Prozent gestiegen und wird am 11. September ihren ersten Forward-Split seit 24 Jahren vollziehen. Geplant ist ein Split im Verhältnis von 4:1.

Cintas ist ein Anbieter von Uniformen und Arbeitskleidung, vertreibt außerdem Fußmatten, Werbeartikel und bietet Brandschutz sowie Erste-Hilfe- und Sicherheitsdienste an. Doch wie kann ein solch „langweiliges“ Unternehmen über Jahrzehnte den Markt so derartig in den Schatten stellen? Nun, zum einen scheint das Geschäftsmodell Krisensicher – so konnte Cintas die Dividende seit dem Börsengang jedes Jahr erhöhen. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,39 Prozent. Und erst hat das Unternehmen außerdem sein Aktienrückkaufprogramm aufgestockt. Auch weißt Motley Fool daraufhin, dass Cintas ein Talent dafür hat, sich durch stetige Akquisitionen zu vergrößern und durch innovative Produkte Kunden anlockt.

Und obwohl Cintas nicht gerade spektakuläre, neue Produkte anbietet: Bisher arbeitet es erst mit einer Million Unternehmen von 16 Millionen aus Nordamerika zusammen. Es besteht also ordentliches Wachstumspotenzial nach oben. Auch verzeichnet Cintas stets wachsende Umsätze und Gewinne. Für das Geschäftsjahr 2025, das Ende Mai vorbei ist, erwarten Analysten im Schnitt ein Plus von sieben Prozent beim Umsatz und ein Plus von zehn Prozent auf 16,68 US-Dollar beim Gewinn je Aktie. Seit Jahresanfang liegt die Aktie über 30 Prozent im Plus und steht bei 713 Euro. Auf Sicht von fünf Jahren liegt sie rund 200 Prozent im Plus. Einziges Manko: Die Aktie erscheint mit einem KGV von 47 derzeit etwas teuer, das durchschnittliche KGV der vergangenen zehn Jahre liegt bei 31. Die Analysten von Barclays sind überzeugt und sehen mit einem Kursziel von 850 US-Dollar derzeit eine Kurschance von sechs Prozent.

