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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

CTS Eventim

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WKN 547030
ISIN DE0005470306
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,38 3,20 3,08 2,81 2,36
    Nettogewinn (Mrd) 0,35 0,32 0,30 0,35 0,27
    Gewinn/Aktie 3,57 3,25 2,89 3,32 2,86
    Dividende/Aktie 1,81 1,65 1,66 1,66 1,43
    Rendite (%) 3,08 2,80 2,12 2,02 2,26
    KGV 16,17 17,86 27,13 24,70 22,10
    KUV 1,68 1,78 2,44 2,80 2,57

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CTS EVENTIM AG und ihre Töchter betreiben Computersysteme für den elektronisch gestützten Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen jeder Art, das sogenannte "Ticketing". Über die Systeme der Gesellschaft werden jährlich europaweit über 100 Mill. Veranstaltungstickets für mehr als 180.000 Events vermarktet. Dafür nutzt das Unternehmen eine Vielzahl von Distributionskanälen (Vorverkaufsstellen, Inhouse-Verkauf, Call-Center), insbesondere auch Internetplattformen wie eventim.de und getgo.de. Im zweiten operativen Segment, "Live-Entertainment", plant und organisiert das Unternehmen Konzerte, Tourneen, Festivals und andere Live-Events. Nach Unternehmensangaben führt gerade die Verbindung von "Ticketing" und "Live Entertainment" zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. Der Konzern ist in zahlreichen europäischen Ländern aktiv. Im Segment "Ticketing" ist CTS in Europa Marktführer und im "Live-Entertainment" weltweit die Nummer drei.

    Offizielle Webseite: https://www.eventim.de

    Aktionärsverteilung