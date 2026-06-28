Unternehmensprofil

Die CTS EVENTIM AG und ihre Töchter betreiben Computersysteme für den elektronisch gestützten Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen jeder Art, das sogenannte "Ticketing". Über die Systeme der Gesellschaft werden jährlich europaweit über 100 Mill. Veranstaltungstickets für mehr als 180.000 Events vermarktet. Dafür nutzt das Unternehmen eine Vielzahl von Distributionskanälen (Vorverkaufsstellen, Inhouse-Verkauf, Call-Center), insbesondere auch Internetplattformen wie eventim.de und getgo.de. Im zweiten operativen Segment, "Live-Entertainment", plant und organisiert das Unternehmen Konzerte, Tourneen, Festivals und andere Live-Events. Nach Unternehmensangaben führt gerade die Verbindung von "Ticketing" und "Live Entertainment" zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. Der Konzern ist in zahlreichen europäischen Ländern aktiv. Im Segment "Ticketing" ist CTS in Europa Marktführer und im "Live-Entertainment" weltweit die Nummer drei.

Offizielle Webseite: https://www.eventim.de