CTS Eventim
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dpa-AFX News zu CTS Eventim
EQS-News: CTS EVENTIM: Mehr als eine Million Besucher insgesamt - EVENTIM LIVE startet erfolgreich in den Festivalsommer 2026 (deutsch)
EQS-News: CTS EVENTIM: Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) veranstaltet das größte Konzert in der Geschichte Italiens (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,38
|3,20
|3,08
|2,81
|2,36
|Nettogewinn (Mrd)
|0,35
|0,32
|0,30
|0,35
|0,27
|Gewinn/Aktie
|3,57
|3,25
|2,89
|3,32
|2,86
|Dividende/Aktie
|1,81
|1,65
|1,66
|1,66
|1,43
|Rendite (%)
|3,08
|2,80
|2,12
|2,02
|2,26
|KGV
|16,17
|17,86
|27,13
|24,70
|22,10
|KUV
|1,68
|1,78
|2,44
|2,80
|2,57
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die CTS EVENTIM AG und ihre Töchter betreiben Computersysteme für den elektronisch gestützten Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen jeder Art, das sogenannte "Ticketing". Über die Systeme der Gesellschaft werden jährlich europaweit über 100 Mill. Veranstaltungstickets für mehr als 180.000 Events vermarktet. Dafür nutzt das Unternehmen eine Vielzahl von Distributionskanälen (Vorverkaufsstellen, Inhouse-Verkauf, Call-Center), insbesondere auch Internetplattformen wie eventim.de und getgo.de. Im zweiten operativen Segment, "Live-Entertainment", plant und organisiert das Unternehmen Konzerte, Tourneen, Festivals und andere Live-Events. Nach Unternehmensangaben führt gerade die Verbindung von "Ticketing" und "Live Entertainment" zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. Der Konzern ist in zahlreichen europäischen Ländern aktiv. Im Segment "Ticketing" ist CTS in Europa Marktführer und im "Live-Entertainment" weltweit die Nummer drei.
Offizielle Webseite: https://www.eventim.de