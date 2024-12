Wissen die mehr? Insider aus Unternehmen, die im großen Stil Aktien des eigenen Unternehmens kaufen, sollten Anleger immer genau im Blick haben. Nicht selten antizipieren solche Einkäufe kommenden Kurssprünge.



Legale Transaktionen von Insidern, die Unternehmen an die Finanzaufsicht BaFin melden, können Anlegern Hinweise auf kommende Kurssprünge- oder abstürze geben. Zuletzt gab es gerade bei deutschen Aktien aus der DAX-Familie solche Transaktionen, die Olaf Stotz ,Professor für Asset Management an der Privatuniversität Frankfurt School of Finance & Management, jetzt wieder für das „Handelsblatt“ auswertete. Ist für Anleger ein Geheimtipp dabei?



Aktienkäufe bei CTS Eventim und Dermapharm

Im großen Stil eingekauft hat unter anderem der Firmenchef des Konzertveranstalters CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, über seine KPS Stiftung. Noch im Oktober hatte die Aktie mit 100,50 Euro ein Jahreshoch erreicht, nach einer Kursschwäche schlug Schulenberg zu einem Preis von 80 Euro je Anteilsschein zu und investierte insgesamt 800.000 Euro. Seit dem Kauf ist die Aktie von CTS Eventim wieder auf über 86 Euro angestiegen und liegt seit Januar fast 40 Prozent im Plus. Unter Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate bei 99,50 Euro.



Noch mehr investiert hatten Insider um den Firmengründer Wilhelm Beier im November in den Arzneimittelhersteller Dermapharm. Insgesamt wurden Aktien im Wert von 6,6 Millionen Euro gekauft, wobei ein Großteil dieser Transaktion auf das Konto von Beier ging. Gekauft hat Beier die Aktien kurz nach der Bestätigung des positiven Unternehmensausblicks für das Gesamtjahr. Erwartet wir unter anderem ein Umsatz von 1,21 Milliarden Euro und ein bereinigter operativer Gewinn von etwa 315 Millionen Euro.



Auch bei einer DAX-Aktie wurde im November zugeschlagen

Bei den DAX-Schwergewichten griffen Insider im November besonders gerne bei der Münchener Rück zu. Gleich drei Vorstandsmitglieder der Munich Re kauften zusammen Aktien für 720.000 Euro, nachdem bereits im September Vorstände Aktien im Wert von 780.000 Euro gekauft hatten. Zuletzt war die Aktie mit 510 Euro wieder nah an das im Oktober erreichte Rekordhoch von 513 Euro gekommen. Das Kurspotenzial ist im Schnitt aber mit etwa drei Prozent überschaubar. Experten würden die Aktie in der Mehrzahl momentan eher halten als kaufen.

Für langfristige Anleger ist das Versicherungsunternehmen aber weiterhin eine attraktive Anlage, da Versicherungsfälle unter anderem durch Wetterereignisse zunehmen dürften. Wer mehr Risiko und Chancen auf schnelles Wachstum sucht, für den sind die Papiere aus MDAX und SDAX eher etwas. In jedem Fall haben die Verantwortlichen in allen Unternehmen weiterhin Vertrauen in das eigene Geschäftsmodell. Das könnte auf Anleger abfärben.

