Unternehmensprofil

Die DOCUSIGN, INC. vertreibt eine Cloud-Software-Suite zur Automatisierung und Verbindung des gesamten Vertragsprozesses. Die DocuSign Agreement Cloud beinhaltet DocuSign eSignature, womit Dokumente von praktisch jedem Ort der Welt aus auf einer Vielzahl von Geräten elektronisch unterzeichnet werden können. Die Agreement Cloud beinhaltet zudem Anwendungen zur Automatisierung von Prozessen vor und nach der Unterzeichnung; dazu gehören die automatische Generierung eines Dokuments aus Daten in anderen Systemen, die Unterstützung des Verhandlungs-Workflows, die Einziehung von Zahlungen nach der Unterzeichnung und die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Analyse einer Sammlung von Dokumenten auf Risiken und Chancen. Darüber hinaus enthält die Agreement Cloud Hunderte von Integrationen zu anderen Systemen. Die DocuSign Agreement Cloud wird von über 890.000 Kunden genutzt.

Offizielle Webseite: https://www.docusign.com