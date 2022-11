In den USA waren Anleger gestern wegen der guten Inflationsdaten ganz aus dem Häuschen. Doch wie geht jetzt die Rally weiter? Und mit welchen Aktien können Anleger am besten von der Tech-Rally profitieren? Von Johann Werther

Kräftig ging es gestern an den Märkten nach oben. Vor allem der Technologieindex Nasdaq, welcher Amerikas 100 wertvollste Unternehmen unter einem Dach vereint, schoss in die Höhe. Durch die überraschend gesunkene Inflation erhoffen sich Investoren jetzt ein Ausbleiben oder das baldige Ende weiterer Zinserhöhungen der FED.



Die hohen Zinsen, die in den USA immerhin schon bei vier Prozent liegen, haben in den vergangenen Monaten vor allem die unprofitablen Tech-Titel belastet. Da Investoren in ihren Bewertungen den aktuellen “risikofreien” Zins einkalkulieren müssen, sanken die Bewertungen in der letzten Zeit massiv ab, weil es jetzt eben nicht egal ist, ob ich Geld heute oder in ein paar Jahren bekomme, wie es zu Zeiten von Nullzinsen der Fall war.

Aber sollte diese Hochzinsphase bald enden, dann könnte hier eine starke Aufwärtsbewegung folgen, von der auch Anleger profitieren können. Alles, was dazu nötig ist, sind die richtigen Aktien. Dabei könnten diese drei kleineren Werte aus dem Nasdaq einen Blick wert sein.





DocuSign Aktie

Erster Wert auf dieser Liste ist DocuSign. Wie es schon der Name sagt, hat dieses Unternehmen eine Software zur digitalen Unterschrift gebaut. Diese findet schon mehrfach Anwendung und auch in Deutschland ist das Unternehmen am Markt. Als Reaktion auf die guten Nachrichten sprang die Aktie von DocuSign in den letzten fünf Tagen bereits um fast neun Prozent an.







Datadog Aktie

Ähnlich sprang die Aktie von Datadog an. Das Unternehmen mit süßem Hund in Name und Logo kann allerdings nicht nur Design, sondern beschäftigt sich in der operativen Tätigkeit mit Cloudsicherheit und Datenanalyse. Vor allem wegen der zunehmenden Bedrohung durch Cyberangriffe profitiert das Unternehmen.

Crowdstrike Aktie

Ein Konkurrent von Datadog ist Crowdstrike, die an und für sich im selben Geschäft aktiv sind. Unterschied ist allerdings, dass letztere im Endeffekt sogar inzwischen profitabel sind, auch wenn es sich hier um ein KGV von 145 handelt. Letzteres könnte zwar der Grund sein, warum die Aktie nur 4 Prozent ansprang, Investoren dürften hier aber eine Absicherung nach unten durch die Gewinne haben.

Übrigens: Gestern hatte der S&P 500 seinen besten Handelstag nach Inflationsdaten überhaupt.