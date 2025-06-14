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EQT Corporation

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WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 9,24 9,42 8,64 5,27 6,91
    Nettogewinn (Mrd) 2,58 2,66 2,33 0,24 1,73
    Gewinn/Aktie 4,37 4,25 3,33 0,45 4,56
    Dividende/Aktie 0,68 0,66 0,64 0,63 0,61
    Rendite (%) 1,27 1,24 1,19 1,37 1,58
    KGV 13,38 12,83 16,10 102,47 8,48
    KUV 3,74 3,64 3,70 5,22 2,35

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die EQT Corp. ist auf die Produktion von Erdgas im Appalachenbecken fokussiert. Gemessen am durchschnittlichen täglichen Absatzvolumen sieht sich das Unternehmen als größten Erdgasproduzent in den USA. Die insgesamt nachgewiesenen Reserven wird mit fast 20 BCFE (billion cubic feet equivalent) angegeben. Der wesentliche Teil der Midstream- und Wasserdienstleistungen wird von der EQM Midstream Partners, LP erbracht, bei der es sich um eine börsennotierte Gesellschaft handelt, die auf den Erwerb und die Entwicklung von Midstream-Assets im Appalachian-Becken konzentriert ist.

    Offizielle Webseite: https://www.eqt.com

    Aktionärsverteilung