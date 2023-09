Aktuell gibt es viele unterbewertete Aktien am Markt. Vor allem in den USA finden Anleger weiterhin Papiere, die nach dem KBV deutlich unterbewertet sind und jetzt Chancen bieten. Auch eine Warren Buffett Aktie ist mit dabei. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Value-Aktien mit niedrigem KBV

Bloomberg KBV bei Value Aktien

In der Tabelle finden Sie diejenigen Aktien aus dem US-Index S&P 500, welche aktuell das niedrigste KBV aufweisen. Dieses Kurs-Buchwert-Verhältnis gibt an, wie viele materielle und immaterielle Vermögenswerte ein Unternehmen besitzt (Buchwert) und wie groß der Buchwert im Vergleich zum Börsenwert ist. Beim Beispiel Paramount Global und einem Wert von 0,41 bedeutet dies: Die Aktie ist nach der Kennziffer KBV stark unterbewertet. Denn erst bei einem Wert von 1,0 würde das Unternehmen an der Börse genau soviel wert sein, wie es an Vermögenswerten besitzt. Die allermeisten Aktien notieren deutlich über 1,0.

Im Falle der Paramount-Global Aktie ist ein niedriges KBV aber noch kein Gütesiegel: Denn die Aktie befindet sich im Sinkflug und gibt scheinbar immer weiter ab. Hier investieren Anleger vorerst nicht, setzen das Papier aber auf die Watchlist.

Wer die weiteren Werte wie Viatris oder Warner Bros Discovery durchschaut, der sieht, dass Aktien mit einem niedrigen KBV nicht immer zwingend steigen müssen. Diese genannten Aktien verlieren momentan nämlich eher. Doch auf welche Value-Aktien können Anleger dann setzen?

Auch Value-Aktie von Warren Buffett ist unterbewertet

Hier können Anleger auch auf die Value-Aktie von Warren Buffett schauen. Denn das Nahrungsmittel-Unternehmen Kraft Heinz ist mit einem KBV von 0,84 ebenfalls unterbewertet. Dabei hatte auch diese Aktie ihre Schwierigkeiten, kann sich aber mittelfristig betrachtet weiter hochkämpfen. So können Anleger eine kleine Position bei Kraft Heinz eröffnen.

Und lesen Sie dazu auch: Unterbewertete Aktien: Diese stabilen Werte wie Berkshire Hathaway, Barrick Gold, Rheinmetall oder Microsoft haben niedrige KBVs von zum Teil unter 1,0

Zudem dürfte für Anleger auch die Aktie von Realty Income interessant sein. Das Immobilien-Unternehmen, welches eine monatliche Dividende ausschüttet, hat aktuell auch unter den hohen Zinsen zu ächzen und fällt im Kurs. Für Anleger kann das aber nun in Kombination mit einem KBV von 1,23 bei dieser Value-Aktie zu Einstiegsgelegenheiten führen. Am besten teilen Anleger ihr Kapital für die Realty Income Aktie in mehrere Tranchen auf und steigen dann stückweise ein.

Grundsätzlich bedenken Anleger also, dass ein niedriges KBV nicht automatisch zu einer guten Value-Aktie führt. Wer sich das Unternehmen, den Chart, die Geschäftsentwicklung und weitere wichtige fundamentale Daten zusätzlich anschaut, kann aber interessante Aktien mit spannender Bewertung finden in unserer obigen Liste finden. So wie auch etwa die Warren Buffett Aktie Kraft Heinz.

Und lesen Sie auch: Europäische Aktien mit den niedrigsten KGV's – auch 3 deutsche Werte dabei

oder: Sehr günstiger Kurs-Cashflow: Diese 15 Europa-Aktien schwimmen im Geld für Dividenden und Aktienrückkäufe