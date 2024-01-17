EXACT Sciences Corporation
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WKN 590273
ISIN US30063P1057
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu EXACT Sciences Corporation
dpa-AFX News zu EXACT Sciences Corporation
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|-
|3.246.990.000,00
|2.758.867.000,00
|2.499.766.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|-207.949.000,00
|-1.028.857.000,00
|-204.149.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|0,66
|-1,10
|-5,59
|-1,13
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
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