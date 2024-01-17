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EXACT Sciences Corporation

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WKN 590273
ISIN US30063P1057
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz () - - 3.246.990.000,00 2.758.867.000,00 2.499.766.000,00
    Nettogewinn () - - -207.949.000,00 -1.028.857.000,00 -204.149.000,00
    Gewinn/Aktie - 0,66 -1,10 -5,59 -1,13
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV - - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende