Der Februar geht erst ein paar Tage und Cathie Wood ist bereits ordentlich auf Achse. Die berühmte Investorin stockte bei diesen zwei Aktien ihre Position nochmal deutlich auf – sollten Sie es auch?

Die einen halten große Stücke auf sie – die anderen schimpfen laut. Die Investorin Cathie Wood polarisiert die Wall Street wie niemand anderes. Mit ihrer Investmentgesellschaft Ark Invest verwaltet sie mehrere aktiv gemanagte ETFs. Deren Fokus liegt vor allem auf Innovation, Technologie und Wachstum. Deswegen konnten ihre ETFs zu Höchstphasen des Technologie-Booms auch besonders gut performen. Der Flaggschiff ETF Ark Innovation erzielte in der Spitze zwischen 2021 und 2020 über 300 Prozent Rendite.

Aber: Besonders 2022 war ein herausforderndes Börsenjahr. Technologie-Indizes wie der Nadaq 100 beispielsweise schlossen das Jahr über 30 Prozent im Minus. Wachstumsstarke Werte traf es aufgrund der steigenden Zinsen besonders hart. So verlor der Ark Innvoation ETF seit seinem Hoch im Februar 2021 bis zum Dezember 2022 rund 80 Prozent. Wood betont jedoch immer wieder, dass ihre Strategie langfristig ausgelegt ist und sie einen Anlagehorizont von fünf Jahren verfolgt.

2023 prescht Wood in alter Manier jedoch bereits wieder vor. So liegt der Innovation ETF bereits fast 40 Prozent im Plus seit Jahresanfang. Fest steht: Nur wenige haben ein so gutes Gespür für Tech-Werte und Innovation wie Wood. Sie und ihr Team betreiben akribische Recherche und wissen genau über die neuesten Entwicklungen Bescheid. Zwei ihrer Top-Holdings des Innovation ETFs, Tesla und Exact Sciences liegen seit Jahresanfang bereits 65 und 37 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim Nasdaq 100 sind es "nur" 15 Prozent. Dabei ruht sich Wood selten aus, in ihren ETFs ist stetig Bewegung.

Bei diesen zwei Aktien hat Wood im Februar zugeschlagen

So war Cathie Wood bereits schon im Februar sehr aktiv. Von der Online-Spiele-Plattform- und Metaverse-Aktie Roblox kaufte sie über 130.000 Aktien hinzu, die gerade die 16. Größte Position im Ark Innovation ETF einnimmt. Ebenso ging sie auch mit über 49.000 neuen Aktien von Twist Biosience auf Einkaufstour. Das Biotech stellt synthetische DNA und auch DNA-Produkte für unterschiedlichste Branchen her. Roblox verlor 2022 ordentlich an Kurs und liegt nun bereits wieder fast 40 Prozent im Plus. Es könnte ein großer Proftieur vom immer größer werdenden Metaverse werden. Twist Biosicence konnte bis zum Freitag noch 25 Prozent zulegen, allerdings fiel die Aktie am heutigen Dienstag auf ein Jahrestief von 21,52 Euro. Da Wood jedoch erst im Februar neue Aktien hinzukaufte, könnten das nun günstige Einstiegschancen sein. Twist Biosicence nimmt die 23. größte Position in ihrem ETF ein.

Wood war im Februar nicht nur auf Einkaufstour: Bereits an zwei Tagen hintereinander verkaufte sie Aktien von Materialise. Insgesamt trennte sie sich von über 50.000 Stück, das Unternehmen ist nun die kleinste Position im Flaggschiff ETF Ark Innovation. Für die Aktie lief es seit ihrem Hoch im Februar nicht mehr gut, 2023 liegt sie jedoch 20 Prozent im Plus. Gut möglich, dass Wood lieber jetzt schon schnell die Gewinne mitnehmen wollte.

Übrigens: Das ist das schlechteste Investment, welches Warren Buffett je getätigt hat