Diese Gesundheits- und Biotechbranche war laut Experten im letzten Jahr ähnlich innovativ unterwegs wie die der Künstlichen Intelligenz. Im Jahr 2024 könnten vor allem drei Aktien aus diesem Sektor glänzen und versprechen zweistelliges Kurswachstum.





2023 war ein Jahr der Künstlichen Intelligenz und 2024 könnte es auch werden. Im Windschatten der neuen Technologien war aber auch die Gesundheitsbranche nicht weniger innovativ unterwegs. Vor allem sogenannte GLP-1-Medikamente wie Ozempic, die unter anderem zur Gewichtsreduktion genutzt werden, sind derzeit unter Experten als „Game Changer“ in der Therapie ein Thema. Ursprünglich waren die Medikamente zur Therapie von Diabetes angewendet worden, erhalten nun aber ein neues Einsatzgebiet. Das sind aber nicht die einzigen Entwicklungen, die laut Wall Street-Experten für einige Wertpapiere in der nahen Zukunft Kurssprünge bedeuten könnten, wie das Finanztechnologieunternehmen "TipRanks" berichtete.

Biogen kämpft gegen Alzheimer

Auf den ersten Blick macht die Aktie von Biogen mit seinen wilden Kurssprüngen keinen guten Eindruck. Und im Laufe des letzten Jahres ging es für das Wertpapier eher abwärts. Das könnte laut Experten aber auch jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg sein, denn Biogen verfügt über eine robuste Pipeline potenziell innovativer Medikamente. Zwar ist das Unternehmen noch nicht auf den GLP-1-Zug aufgesprungen, laut einem Reuters-Bericht könnten die Mittel aber auch bei der Therapie von Alzheimer helfen. Und genau dort liegt das Spezialgebiet von Biogen. Ein Wegbereiter für mehr Kurswachstum könnte zudem auch das Medikament Leqembi sein, das vor kurzem in China zur Behandlung der degenerativen Erkrankung des Gehirns zugelassen wurde.

Die Analysten der Wall Street empfehlen das Wertpapier derzeit mehrheitlich zum Kauf – mit einem durchschnittlichen Kursziel von 309,64 US-Dollar, was einem Wachstumspotenzial von 24,8 Prozent entspricht.

Innovative Behandlungsmethoden für Tiere bei Zoetis

Auch Unternehmen, die sich um das Wohl von Tieren kümmern, laufen laut den Analysten derzeit unter dem Radar. Zoetis beeindruckte in den letzten fünf Jahren mit einem durchschnittlichen Wachstum von 14 Prozent. Dabei erntet das Unternehmen gerade die Früchte seiner Librela-Behandlung für Hunde mit Arthrose. Das Besondere: Zoetis bietet nicht nur die erste Behandlung dieser Art für Hunde an, sondern auch die einzige. Die Aktie zeigt seit einem Tiefpunkt im Oktober 2022 Comeback-Qualitäten, ist aber von ihrem Höchststand noch rund 20 Prozent entfernt. Die Analysten gaben in den letzten drei Monaten sieben Kaufempfehlungen für das Papier ab. Bei einem durchschnittlichen Kursziel von 224 US-Dollar könnte die Aktie noch um fast 13 Prozent wachsen.

Exact Sciences trumpft mit Krebs-Screenings auf

Die volatile Medizinbranche ging auch an Exact Sciences nicht spurlos vorüber. Die Aktie schwankte in den letzten fünf Jahren immer wieder in beide Richtungen und fiel insgesamt um 13 Prozent. Dennoch bleiben die Analysten bei dem Wert positiv, denn das Diagnostikunternehmen verfügt unter anderem mit seinem Krebs-Screening Cologuard zum Nachweis von Darmkrebs in Stuhlproben über ein vielversprechendes Produkt. Auch die Einnahmen aus den Screenings, die im letzten Quartal um 31 Prozent stiegen, versprechen weiteres Wachstumspotenzial. Das Unternehmen hält zudem an seinen Zielen fest, bis ins Jahr 2027 einen Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, was aufgrund seines nicht-zyklischen Geschäfts laut Analysten durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Mit einem potenziellen Kurswachstum von fast 36 Prozent bei einem Kursziel von 91,21 US Dollar ist Exact Sciences in dieser Liste sogar das Unternehmen mit den besten Wachstumsaussichten und für die Experten einer der Profiteure im Sektor Biotechnologie und Medizin. Zwar genießen die Unternehmen nicht eine solche Aufmerksamkeit wie die Player aus der Technologiesparte, ähnlich innovativ geht es dort seit einiger Zeit aber auch zu.





