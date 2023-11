Es ist Cathie Woods Lieblings-Aktie beim Thema Biotech und sie sieht Kurschancen von über 120 Prozent. Sollte man bei dieser Aktie jetzt noch zuschlagen?

Sie ist eine der am meisten beobachteten Investorinnen der Welt: Cathie Wood. Denn mit ihren aktiv gemanagten Ark ETFs konzentriert sie sich vor allem auf wachstumsstarke, innovative Unternehmen, die die Zukunft bestimmen. Dadurch kann sie oft sagenhafte Performances einfahren – doch genauso schnell kann es häufig auch bergab gehen.

Dennoch ist unbestritten: Cathie Wood und ihr Team sind wahre Experten, wenn es um die Zukunftstrends von Morgen geht. Einer ihrer am meisten beachteten ETFs: Der Ark Genomic Revolution ETF. Der konzentriert sich auf bahnbrechende Firmen aus dem Bereich der Gensequenzierung. Denn Wood ist überzeugt, dass es in der Zukunft immer mehr Heilungsmöglichkeiten für seltene Krankheiten gibt. Denn Gensequenzierung ermöglicht es, Mutationen im Genom zu identifizieren und dann umzuprogrammieren. Und ihr liebstes Unternehmen in diesem Bereich ist: Exact Sciences. Für Wood sind hier sogar Kurschancen von über 120 Prozent drin. Und das steckt dahinter.

Darum ist bei Woods Lieblings-Biotech-Aktie noch eine Kurschance von über 120 Prozent drin

Exact Sciences ist die größte Position in Cathie Woods Ark Genomic Revolution ETF. Dabei handelt es sich um ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das den Fokus vor allem auf die Erkennung von Krebs im Frühstadium hat. Wood mag die Stärke der Firma auf dem chancenreichen Gebiet von Onkologietests, die starke Marke, die regulatorische Expertise und die vielversprechenden Partnerschaften. Aus dem Grund setzt sie das Kursziel von Exact Sciences auch auf 140 Dollar bis 2027. Das entspricht beim aktuellen Kurs einer Kurschance von sagenhaften 122 Prozent.

Auf Sicht vom Zeitraum von einem Jahr liegt die Aktie bereits 40 Prozent im Plus. Doch die Exact Sciences Aktie könnte erst am Anfang ihrer Reise stehen. Der Umsatz steigt seit Jahren zwei-, wenn nicht gar dreistellig. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist ein Plus von fast 20 Prozent auf über 2,4 Milliarden Dollar laut dem Analysten-Konsens drin. Zwar ist Exact Sciences noch nicht profitabel. Der Verlust je Aktie wird jedoch zunehmend geringer. Sicherlich handelt es sich bei dieser Aktie um eine mit keinem geringen Risiko. Das Beta, das die Empfindlichkeit des Kurses auf eine Änderung des gesamten Marktes anzeigt, liegt über 1,4. Eins bedeutet, dass die Aktie wie der Markt reagiert, über eins bedeutet, dass sie stärker reagiert. Dennoch ist neben Wood auch der Analysten-Konsens überzeugt. Die deutliche Mehrheit rät zum Kauf der Aktie und sieht auf Sicht der kommenden zwölf Monate mit einem Kursziel von 89,10 Dollar eine Kurschance von über 41 Prozent.

Lesen Sie auch: Kommt jetzt der Bullenmarkt? Warren Buffett schmeißt defensive Dividenden-Giganten aus dem Depot