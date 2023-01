Die legendäre Investorin Cathie Wood hat bei ihren ARK-ETFs im neuen Jahr 2023 alle Hände voll zu tun. Jetzt verkaufte sie ihre Lieblingsaktie. Wir verraten, was dahintersteckt.

Cathie Wood ist an der Wall Street legendär. Die einen lieben sie – die anderen haben kein gutes Wort zu verlieren. Mit ihrer Investmentgesellschaft Ark Invest verwaltet sie mehrere aktiv gemanagte ETFs. Deren Fokus liegt vor allem auf Innovation, Technologie und Wachstum. So konnte Wood zu Höchstphasen des Technologie-Booms Renditen einfahren, die den Markt blass aussehen ließen. Mit ihrem Ark Innovation Fonds, dem Flaggschiffprodukt ihrer Firma, erzielte sie in der Spitze zwischen 2021 und 2020 über 300 Prozent Rendite.

Allerdings: Seit es an den Börsen bergab geht und vor allem Wachstumswerte aufgrund der steigenden Zinsen abgestraft werden, liegt der Ark Innovation ETF etwa 75 Prozent vom Hoch im Februar 2021 entfernt. Wood betont jedoch immer wieder, dass ihre Strategie langfristig ausgelegt ist und sie einen Anlagehorizont von fünf Jahren verfolgt.

Diese Lieblingsaktie hat Cathie Wood jetzt verkauft

Neues Jahr, neues Glück? Dieses Jahr liegt der Ark Innovation ETF von Wood bereits wieder 20 Prozent im Plus – und das Interesse um Cathie Woods Aktien-Auswahl nimmt wieder deutlich zu. So weckte es besondere Aufmerksamkeit, dass Wood am 23. und am 24. Januar jeweils ordentlich Aktien ihrer Lieblingsaktie verkaufte. Die derzeit größte Position im Ark Innovation ETF nimmt aktuell nämlich Exact Sciences ein. Dabei handelt es sich um ein medizinisches Diagnostikunternehmen, das vor allem für seine Darmkrebstests für zuhause bekannt ist. Innerhalb von zwei Tagen verkaufte sie jedoch fast 276.000 Aktien von Exact Sciences.

Lag dies womöglich an der Performance der Aktie des vergangenen Jahres? Immerhin haben sie im Jahr 2022 etwa 25 Prozent an Wert eingebüßt. Wohl eher nicht, denn: Seit Oktober legte die Aktie sagenhafte 116 Prozent zu. Das ist vor allem auf die Erholung des Gesamtmarkts zurückzuführen und, dass das Unternehmen im Januar ankündigte, dass die Umsatzzahlen im vierten Quartal besser als erwartet ausfallen könnten und dass im vierten Quartal wie auch im Gesamtjahr endlich ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) winken könnte. Wood wollte vermutlich die Gewinne, die sie in dieser kurzen Zeit gemacht hat, mitnehmen. Im Ark Innovation ETF nimmt Exact Sciences immer noch über acht Prozent ein und ist nach wie vor die Spitzenposition. Interessierte Anleger, die von Woods Gespür für die Märkte fasziniert sind, könnten sich den Kauf der Aktie des vielversprechenden Gesundheitsunternehmens ebenfalls überlegen. Ein Kursziel von 74 Euro bietet jetzt noch immer rund 23 Prozent Kurschance.

