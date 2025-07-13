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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Fabasoft

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WKN 922985
ISIN AT0000785407
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mio) 106,40 96,85 90,51 87,77 81,99
    Nettogewinn (Mio) 11,45 9,80 10,80 9,12 9,63
    Gewinn/Aktie 1,07 0,91 0,97 0,80 0,83
    Dividende/Aktie 0,18 0,18 0,50 0,10 0,10
    Rendite (%) 1,34 1,34 4,67 0,61 0,50
    KGV 12,30 14,48 11,03 20,63 24,34
    KUV 1,32 1,46 1,28 2,04 2,70

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Fabasoft AG entwickelt und vermarktet eine Software-Produktfamilie, mit deren Hilfe Organisationen ein gezieltes und strukturiertes Kunden-Beziehungsmanagement (Customer Relationship Management - CRM) einführen können. Die Hauptzielgruppe sind Behörden und andere öffentliche Dienstleister. Mit seiner Standardsoftware bewegt sich der Konzern in den beiden Bereichen Electronic Government und Content Governance. Indem Abläufe auf der Basis von kennzahlenbasierten Entscheidungsgrundlagen automatisiert und beschleunigt werden, können digitale Geschäftsprozesse schnell und wirksam umgesetzt werden. Mit der Fokussierung auf eGovernment habe sich Fabasoft eine klar definierte Identität gegeben und trete damit bei potenziellen Kunden als Spezialist auf, heißt es. Das operative Geschäft ist in die Regionalsegmente Österreich, Deutschland, Schweiz und sonstige Länder gegliedert.

    Offizielle Webseite: https://www.fabasoft.com

    Aktionärsverteilung