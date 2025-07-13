Unternehmensprofil

Die Fabasoft AG entwickelt und vermarktet eine Software-Produktfamilie, mit deren Hilfe Organisationen ein gezieltes und strukturiertes Kunden-Beziehungsmanagement (Customer Relationship Management - CRM) einführen können. Die Hauptzielgruppe sind Behörden und andere öffentliche Dienstleister. Mit seiner Standardsoftware bewegt sich der Konzern in den beiden Bereichen Electronic Government und Content Governance. Indem Abläufe auf der Basis von kennzahlenbasierten Entscheidungsgrundlagen automatisiert und beschleunigt werden, können digitale Geschäftsprozesse schnell und wirksam umgesetzt werden. Mit der Fokussierung auf eGovernment habe sich Fabasoft eine klar definierte Identität gegeben und trete damit bei potenziellen Kunden als Spezialist auf, heißt es. Das operative Geschäft ist in die Regionalsegmente Österreich, Deutschland, Schweiz und sonstige Länder gegliedert.

Offizielle Webseite: https://www.fabasoft.com