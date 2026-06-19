Unternehmensprofil

Ferrari gehört zu den weltweit führenden Luxusmarken, die sich auf Design, Engineering, Produktion und Verkauf der weltweit bekanntesten Luxus -Sportwagen konzentrieren. Die traditionsreiche Marke symbolisiert Exklusivität, Innovation, hochmoderne sportliche Leistung und italienisches Design- und Ingenieur-Erbe. De Geschichte des Unternehmens eng mit dem Formel-1-Rennteam, der Scuderia Ferrari verbunden, dem erfolgreichsten Team der Formel-1-Geschichte. Vom Eröffnungsjahr der Formel 1 im Jahre 1950 bis heute hat Scuderia Ferrari 224 Grand-Prix-Rennen gewonnen, 16 Constructor World-Titel und 15 Fahrer-Welttitel. Diese Geschichte der Exzellenz und technologischer Innovation bildet die Grundlage der Marke Ferrari. Ferrari entwirft, konstruiert und produziert seine Autos in Maranello, Italien und verkauft sie in über 60 Märkten weltweit über ein Netzwerk von 170 autorisierten Händlern, die 188 Verkaufsstellen betreiben.

Offizielle Webseite: https://corporate.ferrari.com/en