Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Ferrari

%
H T
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Börse -
Stand -
Ferrari Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Ferrari

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Ferrari

    dpa-AFX News zu Ferrari

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Ferrari

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 7,64 7,12 6,68 5,97 5,10
    Nettogewinn (Mrd) 1,74 1,60 1,53 1,26 0,94
    Gewinn/Aktie 9,82 8,91 8,47 6,91 5,11
    Dividende/Aktie 3,85 3,22 - 1,81 1,81
    Rendite (%) 1,18 1,01 - 0,59 0,90
    KGV 34,60 35,90 48,52 43,98 39,06
    KUV 7,93 8,06 11,06 9,22 7,15

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Ferrari gehört zu den weltweit führenden Luxusmarken, die sich auf Design, Engineering, Produktion und Verkauf der weltweit bekanntesten Luxus -Sportwagen konzentrieren. Die traditionsreiche Marke symbolisiert Exklusivität, Innovation, hochmoderne sportliche Leistung und italienisches Design- und Ingenieur-Erbe. De Geschichte des Unternehmens eng mit dem Formel-1-Rennteam, der Scuderia Ferrari verbunden, dem erfolgreichsten Team der Formel-1-Geschichte. Vom Eröffnungsjahr der Formel 1 im Jahre 1950 bis heute hat Scuderia Ferrari 224 Grand-Prix-Rennen gewonnen, 16 Constructor World-Titel und 15 Fahrer-Welttitel. Diese Geschichte der Exzellenz und technologischer Innovation bildet die Grundlage der Marke Ferrari. Ferrari entwirft, konstruiert und produziert seine Autos in Maranello, Italien und verkauft sie in über 60 Märkten weltweit über ein Netzwerk von 170 autorisierten Händlern, die 188 Verkaufsstellen betreiben.

    Offizielle Webseite: https://corporate.ferrari.com/en

    Aktionärsverteilung