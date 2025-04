Auch die beste Auto-Aktie in Europa bleibt von den Trump-Zöllen nicht verschont. Dadurch haben sich die Chancen für Anleger aber merklich verbessert. Das sollten Sie jetzt zu der Überflieger-Aktie wissen.



Kein Auto-Unternehmen bleibt von den US-Zöllen wirklich verschont. Auch Ferrari nicht. Als einer der ersten Hersteller drehte der Autobauer im Zuge der Abgaben in Amerika um zehn Prozent an der Preisschraube. Und dennoch zählt die Aktie weiter zu den interessantesten und besten Auto-Titeln der Welt.

So lässt Ferrari in Sachen Marktkapitalisierung viele Wettbewerber auf der Welt hinter sich, legte mit über 160 Prozent Kursplus in den letzten fünf Jahren weit mehr zu als beispielsweise Mercedes-Benz und ist durch einen Rücksetzer auf 376 Euro aktuell auch günstiger zu haben als noch vor einigen Monaten. Die Zölle scheinen für den Hersteller auch kein größeres Problem zu sein, wenn man Experten glaubt.



UBS rät bei Ferrari-Aktie zum Kauf.

So hat die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für Ferrari bei einem Kursziel von 520 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das wäre mit Stand Montag noch ein Upside von fast 40 Prozent. Die US-Zölle dürften den Bauer von Luxuskarossen kaum treffen, schrieb Analystin Susy Tibaldi am Montag nach einem Gespräch mit einem US-Branchenexperten in der Vorwoche.

Die Nachfrage übertreffe das Angebot bei für Preiserhöhungen infrage kommenden Modellen bei weitem. Er lobte die Entscheidung, die Preise bei für Neukundenakquise wichtigen Modellen unangetastet zu lassen.



Großer Vorteil gegenüber BMW und Volkswagen

Durch die Fähigkeit Ferraris, Preiserhöhungen unkompliziert an zahlungskräftige Kunden weiterzugeben, hat das Unternehmen einen entscheidenden Vorteil im Sektor und dürfte sich bald möglicherweise aus dem Abwärtstrend der Automobilbranche befreien. Eine Trendwende wäre nach dem Überwinden der 400 Euro-Marke vorstellbar. Einen ganz ähnlichen Vorteil wie Ferrari im Zollkonflikt genießen übrigens prinzipiell auch andere Luxus-Marken. Eine Zusammenstellung finden Sie im Luxus Index von BÖRSE ONLINE.



Enthält Material von dpa-AFX

